10 октября 2024

Свердловчане увидели редкое природное явление

Жители Свердловской области 10 октября наблюдали северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Северное сияние осветило небо над Кировградом (архивное фото) Фото:

Вечером 10 октября в Свердловской области на смену магнитным бурям пришло северное сияние. Кадрами природного явления поделился читатель URA.RU.

«Северное сияние над Кировградом (Свердловская область — прим. URA.RU). Небо окрасилось в зеленый цвет», — рассказал собеседник.

Северное сияние возникает при взаимодействии солнечного ветра с земным магнитным полем. Яркость этого феномена определяется солнечной активностью и погодными условиями.

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Вечером 10 октября в Свердловской области на смену магнитным бурям пришло северное сияние. Кадрами природного явления поделился читатель URA.RU. «Северное сияние над Кировградом (Свердловская область — прим. URA.RU). Небо окрасилось в зеленый цвет», — рассказал собеседник. Северное сияние возникает при взаимодействии солнечного ветра с земным магнитным полем. Яркость этого феномена определяется солнечной активностью и погодными условиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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