Свердловчане увидели редкое природное явление

Северное сияние осветило небо над Кировградом (архивное фото)
Вечером 10 октября в Свердловской области на смену магнитным бурям пришло северное сияние. Кадрами природного явления поделился читатель URA.RU.
«Северное сияние над Кировградом (Свердловская область — прим. URA.RU). Небо окрасилось в зеленый цвет», — рассказал собеседник.
Северное сияние возникает при взаимодействии солнечного ветра с земным магнитным полем. Яркость этого феномена определяется солнечной активностью и погодными условиями.
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