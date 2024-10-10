Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
01:32
Над Россией после мощнейшей магнитной бури началось северное сияние. Фото
01:15
В Курганской области умерла заслуженный работник культуры РФ. Фото
01:09
В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Фото
В Курской области началась новая фаза активного наступления: заявления о прорывах ВС РФ и побеге ВСУ
01:09
Independent: Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по РФ
01:06
В Крыму произошел выброс горючих материалов на горящей нефтебазе. Видео
00:52
Украина призвала Туркменистан арестовать Путина
ЦБ на время разрешил банкам сдерживать ставки по ипотеке: что такое ПСК и как ее рассчитать
00:52
Тысячи жертв: силовики показали допрос юношей-кибермошенников из Свердловской области
00:44
Стали известны подробности ДТП в Екатеринбурге, где водителя грузовика зажало в кабине
00:23
Тюменский сервис «Паводки» признан лучшим в стране
ВСУ расстреляли детей в Судже и захватили людей: главное об СВО за 10 октября
00:22
Массовые ДТП начались в снегопад на трассе М-5 в Челябинской области. Видео
00:16
В Перми снова наблюдали северное сияние. Фото
1
00:15
Зеленский: Киев не обсуждает с Западом прекращение огня на Украине
Как лидер Сербии Вучич за пару лет охладел к России: хронология отношений между странами
00:09
ХК «Автомобилист» выиграл у ЦСКА в серии буллитов. Видео
00:06
Свердловскую область заметает снегом, на трассах массовые ДТП. Онлайн-трансляция
00:02
В Пентагоне заявили об отмене обсуждения европейскими лидерами помощи Украине
Выборы в 2025 году пройдут со скандалами
10 октября 2024
23:52
Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег
1
23:38
Военкор Подоляка сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области
1
23:37
Алаудинов: крупная группа ВСУ сбежала через границу в Курской области
Правительство снизит риски дефицита важных для страны продуктов
23:31
Посол России в Нидерландах обвинил ВСУ в расстреле жителей Курской области
23:31
При пожаре в Первоуральске погибла школьница
23:23
Названо число жертв от израильских ударов по Бейруту
Путин взялся за реформу ФСИН после серии ЧП в тюрьмах
23:21
Экс-менеджеры пермской «Телты» оштрафованы по делу о взятках
23:18
Ведущая Малышева назвала чудовищным варенье из Челябинска
1
23:14
Mash: в Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления
Кто такая и чем известна феминистка Маршенкулова*, на которую завели дело за оправдание терроризма
22:59
Baza: арестованный военблогер Тринадцатый отказался заключать контракт с МО
22:57
Врач-невролог рассказала, из-за чего может дергаться глаз
4
22:47
Губернатор Текслер вместе с женой посетил Челябинский театр драмы. Фото
Любимые бренды одежды Путина, реакция на оскорбления Байдена: о чем говорил Песков с журналистами
22:35
Алаудинов: такими темпами скоро освободим Курскую область
22:34
Свердловчане увидели редкое природное явление
1
22:30
Омбудсмен Москалькова анонсировала встречу с украинским коллегой
Игорь Крутой подтвердил возвращение Леонтьева на сцену
22:13
Что спасло двух губернаторов-«двоечников» от отставки
22:12
Политическому долгожителю прочат сохранение поста в новом правительстве ХМАО
22:11
Курганские хоккеисты разгромили команду «Металлург» из Новокузнецка. Фото
2
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о любимых брендах одежды Путина
22:01
В Екатеринбурге назвали лучшие рестораны города
3
21:56
Военкор Рожин: ВС России вернули Ольговку в Курской области
21:51
Синоптик предупредила, что ураган «Милтон» грозит дойти до России
Первый снег выпал в городах России: в каких регионах жителям ждать обильных осадков
21:49
Выстрел в школе Нового Уренгоя, ямальцам обещают новые дороги: главные события ЯНАО 10 октября
21:48
Власти усложнили уход иностранного бизнеса из России
21:30
Выборы областных депутатов в 2025 году могут обернуться скандалами
1
Украина атаковала Адыгею, проводится эвакуация: карта СВО 10 октября
21:27
В Госдуме хотят лишить мандатов двух депутатов
6
21:24
Полпреда Жогу провели по секретным цехам «Уралвагонзавода». Фото
21:20
В Тюмени резко растет число бездомных из-за наркотиков и психических расстройств
1
Что известно о предполагаемом убийце Талькова, которого допросили следователи
21:19
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об угрозах жительнице ХМАО
21:16
Политолог Нечаев назвал причины слабых позиций губернатора Коми
2
21:14
ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке
Путин запустил производство Lada Aura: наглядно — на чем будут ездить депутаты. Фото
21:12
На Земле ожидается усиление магнитной бури из-за вспышек на Солнце
21:07
Приезда полпреда Жоги ожидают в Кургане вечером. Инсайд
21:05
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования выстрела в школе Нового Уренгоя
1
Discord заблокирован в России: причины и история мессенджера
21:01
В России снижен прогноз по сбору пшеницы
2
21:00
Экс-глава управления связи Минобороны попался на взятке самокатом и телевизором
20:59
Между Челябинском и Екатеринбургом начали расчистку трассы М-5 от снега. Видео
В Адыгее проводят масштабную эвакуацию из-за атаки Украины: что известно к этому часу. Фото, видео
20:54
Глава Приуральского района в ЯНАО Иван Сакал проверил подготовку к отопительному сезону
20:53
«Что будет после — не понимаю»: силовики выдвинули условие арестованному свердловскому мэру
1
20:48
Сервисы шиномонтажа в Перми рассказали, сколько придется ждать очередь на смену резины
1
США сносит мощный ураган из предсказания Жириновского. Фоторепортаж
20:45
Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию и внес в нее правки
4
20:45
Челябинцы отказались от крупных ремонтов и полюбили китайскую сантехнику
20:41
Тюмень поделится опытом реабилитации со всей Россией
1
20:40
Кремль дал новому полпреду Жоге 100 дней
1
20:35
Музей в ХМАО устроит вечеринку, посвященную мамонтам
20:35
В Чечне на учителя завели дело об оскорблении чувств верующих
2
20:26
Власти Перми отчитались о подаче тепла в жилые дома
20:25
В челябинском районе лег снег. Фото, видео
20:24
Жители района в ЯНАО пожаловались на ликвидацию деревни чиновниками
1
20:23
Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на лавку для бездомных в жилом доме. Фото
1
20:17
«Водителя зажало»: в Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с грузовиком и автобусом. Фото
20:16
Обвиняемую в торговле детьми многодетную мать отпустили на свободу
20:13
Губернатор ЯНАО Артюхов посетил международный форум в Санкт-Петербурге
20:13
Вернувшиеся с СВО заключенные тюменских колоний снова идут на преступления
3
19:59
В Нижневартовске горит склад рядом с магазином смазочных материалов: фото, видео
19:55
ВСУ захватили мирных жителей в Судже
1
19:51
Стивен Сигал заявил, что готов сражаться на СВО за Россию
4
19:50
В Курганскую область пришел первый снег. Фото, видео
1
19:43
В Госдуме обратили внимание на ЧП с пневматикой в Новом Уренгое
1
19:41
РКН сделал заявление о судьбе Steam в России после блокировки Discord
19:24
Пермяка отправили в колонию за убийство 20-летней давности
1
19:23
Бывший вице-губернатор Челябинской области занял должность гендиректора «АПРИ»
1
19:21
Роскомнадзор оценил вероятность разблокировки Discord в России
19:20
На острове Шумшу создадут маршрут, посвященный Курильской десантной операции. Фото, видео
1
19:19
Из-за массовых аварий в Свердловской области выведены дополнительные наряды ДПС
19:18
В ЯНАО снесут самовольно построенные объекты
19:18
Песков объяснил, зачем Россия смягчила визовый режим с Грузией
19:12
Власти Салехарда проверят перевозчика после жалоб горожан на автобусы
19:11
Тюмень отметила «день жестянщика»: самые яркие моменты. Фоторепортаж
1
19:10
Город в ЯНАО вошел в список по самым высоким затратам на концерты звезд в РФ
19:06
Песков анонсировал серьезный разговор Путина с президентом Ирана
2
19:03
В Перми вводят новые ограничения на движение транспорта. Схема
19:00
В Тюменской области на стройках не хватает несколько сотен работников
3
18:57
Глава Шадринска Мокан поручил дорожникам работать ночью из-за гололеда
1
18:55
Губернатор Забайкалья вытер козюлю из носа о свою подчиненную. Видео
25
18:55
Челябинские яблоки в сетях оказались самыми дешевыми
1
18:54
Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
18:52
Лифты встали: небоскреб в центре Екатеринбурга остался без света. Фото
1
18:49
Baza: больше 20 россиян не пустили в Молдавию
18:47
В ХМАО школы закрылись на карантин из-за вспышки пневмонии
1
18:40
В ЯНАО картофель стал одним из самых подорожавших продуктов
18:35
Жители отдаленного района ХМАО жалуются на отсутствие бензина на заправках
2
18:34
Рядовой из Челябинской области отправился в колонию за самоволку
18:34
Военкоры сообщили, что ВС РФ начали прорыв на курском фронте
1
18:33
Из Челябинской области за сутки выдворили 40 мигрантов. Видео
1
18:29
В соцсетях распространяют фейк о сокращении финансирования медицины в РФ
1
18:29
Ямальцам обещают новые дороги и переселение из аварийного жилья после объединения муниципалитетов
18:26
Тюменцы споют в главном детском хоре страны
18:26
В порту Одессы поднялось пламя на 30 метров после удара
18:20
Прокуратура округа организовала проверку после инцидента в школе Нового Уренгоя
18:19
В Конго сменился посол России
4
18:16
Курсанта Пермского военного института арестовали за конфликт с сослуживцем. Фото
18:15
Новое общежитие от «Газпрома» на Ямале разочаровало вахтовиков
3
18:15
На ресурсы РИА Новости совершена крупная атака хакеров
18:15
В Екатеринбурге под окнами 32-этажного дома обнаружили труп. Видео
18:14
Прокуратура ХМАО заставила перевозчика-банкрота рассчитаться с долгами по зарплате
18:14
Челябинский район заносит снегом. Фото, видео
18:13
В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за мощного снегопада. Скрин
1
18:10
Президент Сербии Вучич осудил действия России на Украине
33
18:10
Власти отчитались о продвижении проблемной стройки главного вуза Кургана. Фото
7
18:09
Останина обвинила SHAMANа в том, что он не возвращает деньги за концерт в Оренбурге
8
18:09
Власти ХМАО купят новогодние подарки детям участников СВО
18:08
Пермские власти закупят в лизинг автобусы на миллиарды рублей
18:07
Пермячка продает раритетную подвеску с изумрудами за 97 млн рублей
18:07
Бывший полицейский заявился четвертым претендентом в мэры Челябинска
18:06
Олимпийский чемпион из ХМАО открыл кафе в Кисловодске. Фото
18:06
Политолог Минченко тревожится о Кавказе после заявления Кадырова о кровной мести
18:06
Схвачен в Екатеринбурге: сбежавший от правосудия курганский преступник задержан. Фото
18:01
В Кургане вдоль улицы Коли Мяготина укладывают рулонный газон. Фото
6
18:00
В Салехарде 6,5 гектаров земли превратились в свалку
1
18:00
Сенатор Муратов раскрыл, чего ожидает от визита полпреда Жоги в Курган
17:55
Приуральцы смогут попробовать черный сыр со вкусом лимона. Фото
17:42
В Березниках вновь разыскивают 16-летнюю девушку, которую искали в 2023 году
17:42
Генсек НАТО дал совет Украине по ударам вглубь России
1
17:41
Феминистку, снимавшуюся в рекламе Reebok, признали террористкой и экстремисткой
17:39
Оскорблявший русских женщин блогер из Таджикистана признан экстремистом
2
17:39
В Магнитогорске автомобиль сбил школьника, выбежавшего из-за автобуса на дорогу. Видео
2
17:39
Директор Дзюник осудил Понаровскую, которая отменила сольный концерт
8
17:35
Пенсии в России в 2024—2025 годах: индексация неработающих пенсионеров, 13-я выплата и повышения
2
17:33
В поезде Челябинск — Москва появятся двухэтажные вагоны
17:31
В Кургане на перекрестке, где сбили ребенка, заработал новый светофор. Видео
1
17:29
Челябинские врачи разработали курс омоложения для кошек и собак. Фото
1
17:26
Неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего в Екатеринбург самолета
1
17:23
Пермяк застал ураган «Милтон» в США. Фото
17:22
«Осторожно, новости»: сотрудникам ВГТРК задерживают зарплату из-за атаки хакеров
2
17:21
Бывшая Дурова спустила 18 млн долларов бизнесмена на люксовые бренды и ювелирку
6
17:21
Легенда 90-х Жуков приехал в Екатеринбург и ответил, завершит ли карьеру
17:20
В Екатеринбурге готовят премьеру, на которой в зал ворвутся люди и жуткого вида куклы. Фото
1
17:16
Первый снег сковал Тюмень девятибалльными пробками. Карта
17:15
Путин расширил полномочия Минобороны в сфере ядерного оружия
1
17:10
Топ-5 лучших шиномонтажек Кургана по мнению горожан: кому доверить свои колеса
17:08
Вратарь «Трактора» Фукале заявил, что в Челябинск его убедил приехать Кузнецов
17:06
В ХМАО ожидается резкое похолодание и гололед
17:06
ФСИН отреагировал на «попытку побега» блогера Лерчек из-под домашнего ареста
17:05
Суд частично снял арест со счетов «королевы марафонов» Блиновской
1
17:04
Тюменским школьникам покажут, почему Тюмень — столица деревень
1
17:00
Новый прокурор Тюменской области приступил к работе
16:58
На Украине принят закон, который увеличит число иностранцев в рядах ВСУ
16:56
Уральцы оказались одними из самых больших любителей каши в России
2
16:54
Синоптики рассказали, когда растает первый тюменский снег. Фото
16:47
Власти Салехарда решили жилищный вопрос семей, пострадавших от пожара
16:45
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
3
16:45
Суд отправил в колонию 79-летнего пенсионера за ДТП в Екатеринбурге
16:43
Вильфанд объяснил, чем ураган «Милтон» особенно опасен
5
16:42
Пермякам рассказали, как хранить картофель, чтобы он не стал опасным
16:42
Мэрия Кургана передумала выселять жену раненого бойца СВО из общежития. Новости URA.RU работают
5
16:41
Mash: старшеклассник сам случайно выстрелил из пневматики в 17 школе Нового Уренгоя
16:36
Суд в Челябинске арестовал замначальника отдела Центра «Э» Калитюка. Видео
16:35
В вотчине «Лукойла» в ХМАО загорелся автомобиль. Видео
16:35
Когда перестанет идти снег в Свердловской области
16:33
Генсек НАТО анонсировал ядерные учения
2
16:32
Чем опасен паразит повилика, обнаруженный в садоводстве Кургана
16:30
«Десятки переломов, порванная перепонка»: школьника жестко избили сверстники в его же квартире
4
16:29
Три важных продукта подорожали в Свердловской области. Инфографика
2
16:26
Коллеги рассказали о главной идее умершего пермского издателя Владимира Максимовича
16:23
Макрон назвал причину ареста Дурова в Париже
16:20
Определен лауреат Нобелевской премии по литературе
16:19
Прокуратура заинтересовалась видео с тараканами в столовой челябинской школы
1
16:18
В тюменском селе пенсионеры остались без помещения для плетения масксетей на СВО
16:17
В Екатеринбурге взлетели цены на «однушки» и «трешки»
16:15
Жители пригорода Перми жалуются на массовый сбой в работе общественного транспорта
16:13
Mash: блогера Лерчек и ее мужа заподозрили в попытке побега из-под ареста
1
16:13
Фармаколог Шамина назвала челябинцам препараты для профилактики ОРВИ и простуды
16:12
Водитель экскаватора из ЯНАО подделал документы, чтобы устроиться на работу
16:12
Пермский бизнесмен объяснил причину резкого роста цен на икру и рыбу
2
16:11
Губернатор Ямала Артюхов рассказал новому уральскому полпреду Жоге о поддержке бойцов СВО
16:08
Свердловский мэр избежал уголовного дела в разгар скандальных выборов
2
16:03
Тюменская топ-чиновница заявила об уходе с поста на фоне слухов о назначении в ХМАО
1
16:02
Пермский суд защитят от угрозы нашествия тараканов и крыс
16:01
Арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов
1
16:01
Хобби пермского мэра заинтересовало следственный комитет
16:00
Куртукова впервые прокомментировала скандал со Зверевым из-за исполнения им песни «Матушка-земля»
3
15:57
Россиянина арестовали за герб Украины на обложке паспорта
2
15:56
Екатеринбург накрыла стихия: 20 снимков заснеженного города
15:54
К государственной награде «За отвагу» представили жителя города ЯНАО
1
15:53
Таксисты отказываются возить пассажиров в отдаленные районы Тюмени
15:49
Мэрия Перми выбрала фирму, которая восстановит Пушкинскую баню
1
15:48
Массажист из ХМАО стал участником шоу на СТС «СуперНиндзя». Фото
15:45
Один из крупнейших секонд-хендов в Кургане закрылся
5
15:44
Глава «Газпрома» рассказал, как Европа чувствует себя без российского газа
11
15:44
Синоптики дали более жесткий сценарий на метель в Курганской области
7
15:41
Военкор Котенок: нанесен удар по заводу в Николаеве
15:39
В Соликамске прокуроры проверяют больницу, пациенты которой жаловались на клопов
15:36
В Нижнем Тагиле адвокату сожгли машину
2
15:34
Жога прибыл на УВЗ после кулуарной беседы. Видео
15:33
«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Египет
15:30
На трассе М-5 под Челябинском задержали автомобиль с нелегальными мигрантами
1
15:30
Экс-советник первого мэра Ельчанинова снова хочет побороться за пост главы Кургана
5
15:28
В Салехарде освятят нижний храм Преображенского собора
15:26
Что происходит в шиномонтажках Екатеринбурга в разгар мощного снегопада. Фото
1
15:24
Запись в шиномонтажки Тюмени забита до отказа. Скрин
1
15:22
Синоптики дали профессиональное объяснение будущему мощному снегопаду в Челябинске
15:21
Глава «Газпрома» предрек шок цен на газ в Европе
18
15:19
В ЯНАО перекроют дороги из-за крестного хода в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
15:17
В Тюменском районе появился новый проезд. Карта
15:15
В ХМАО продавцы взвинтили цены на главный новогодний деликатес. Скрин
7
15:15
Власти назвали дату исчезновения электросамокатов с улиц Тюмени
15:15
Три самолета не смогли приземлиться в Кольцово и ушли на аэродром Челябинска
15:09
Пермяк участвует в проекте Oneheart, который покорил соцсети
15:04
Пожарные приехали в челябинский институт агроэкологии. Видео
15:00
Когда в Кургане начнется снегопад
1
15:00
В УФСИН опровергли слова члена банды «смотрящего» за Тюменью о «нечеловеческих» условиях содержания в СИЗО
14:59
Дептранс ЯНАО предупредил пользователей паромной переправы о надвигающихся изменениях
14:59
Власти рассказали, введут ли в тюменских школах третью смену
14:58
Жители ЯНАО замерзают, ожидая автобус
1
14:56
«Был человеком сцены»: уральские рэперы простились с коллегой, чей труп нашли в гараже. Фото
14:54
Полпред Жога едет на «Уралвагонзавод». Видео
1
14:50
Группу челябинцев, похитивших и избивших должника, отправили под суд
14:50
Тюменский танцевальный ансамбль выступил с исполнительницей хита «Матушка»
1
14:46
«Альфа-банк» поднимает взнос по ипотеке
7
14:42
В ХМАО снизилась добыча нефти
14:42
Мэр газовой столицы Ямала потребовал проверить все школы на безопасность после ЧП с пневматикой
1
14:42
Курганский сенатор Перминова поучаствовала в форуме по развитию сотрудничества с Таджикистаном. Фото
1
14:42
В челябинском нацпарке нашли туриста спустя пять суток после пропажи
5
14:40
В Перми на 20 млн рублей подорожал офис бывшего филиала Росбанка
14:40
Роналду от мира тенниса: Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
1
14:36
В Адыгее загорелся военный объект после атаки ВСУ
1
14:33
В Кургане кроссовер перевернулся на крышу после ДТП с такси. Видео
14:31
Песков рассказал, как магнитные бури повлияли на работу в Кремле
2
14:30
Курганское УМВД требует отменить решение по коррупционеру, экс-полковнику Шамину
14:27
Моор обсудил с новым уральским полпредом поддержку участников СВО
1
14:24
Алаудинов заявил о гибели лучшего штурмовика «АХМАТ»
4
14:24
Песков не захотел говорить с журналистами про квадроберов
14:24
В челябинских маршрутках повысят стоимость проезда до 40 рублей
2
14:23
Ремонты в центре Екатеринбурга провалены повторно: рабочие укладывают плитку в снег. Фото
3
14:22
Пожилого рыбака из Верхней Туры перед смертью забили камнем и пытались сжечь
14:21
Опасная погода накроет Свердловскую область
14:21
На Землю обрушатся мощнейшие магнитные бури: прогноз на октябрь 2024
1
14:19
Песков ответил, как в Кремле отреагировали на оскорбление Путина Байденом
14:18
В Кремле прокомментировали слух об отправке солдат КНДР на СВО
14:17
В МВД опровергли слухи о создании в Иркутской области дружины из мигрантов
1
14:15
Тюменцев пугают ветром и гололедом
14:14
Челябинская область направила помощь в 56 воинских частей в зоне СВО
14:13
Генсек ООН приедет в Казань на саммит БРИКС
14:12
Пермский завод кабеля открыл фирму с уставным капиталом в миллиарды рублей
14:10
Якушев рассказал, как ЕР дает селам России новую жизнь
1
14:09
Екатеринбургский концерн «Калина» перешел к миллиардеру из списка Forbes
14:06
Свердловская область осталась без ягод и фруктов
5
14:04
Уголовное дело возбудили по факту ЧП с пневматикой в школе Нового Уренгоя
14:04
В США оценили, сколько ВСУ смогут находиться в Курской области
4
14:01
Россияне стали чаще покупать квартиры, не вставая с дивана
2
14:01
В Сургуте возобновил работу грузинский ресторан
1
14:00
Легендарный бывший курганский мэр Яковлев сохранит влияние на округ. Инсайд
1
13:59
Тюменцы налепили снеговиков из первого снега. Фото
13:59
Главе «Газпрома» Миллеру показали прорывной челябинский бульдозер. Видео
13:58
Unilever полностью ушла из России
4
13:57
В Новом Уренгое дети ходят в школу вблизи ЖД вокзала по дороге без освещения
13:56
В Перми сломали арт-объект «Цветок», установленный к юбилею города. Фото
13:55
Рябков анонсировал встречу ядерной «пятерки» в Нью-Йорке
2
13:52
В Челябинске отменили «Супердискотеку 90-x»
13:52
Алаудинов ответил всем, кто называет АХМАТ «тик-ток войсками»
13:38
«РЕН-ТВ»: истребитель РФ упал в Калмыкии
4
13:36
Бойцы РФ смогут получить справку об участии в СВО через «Госуслуги». Скрин
3
13:31
В Тюмени в два раза выросло количество нелегальных мигрантов
2
13:29
В Финляндии призвали открыть границу с Россией
2
13:25
Путин официально снял Антонова с поста посла РФ в США
5
13:25
Школьник из Нового Уренгоя выстрелил в девочку: что известно
13:19
Стало известно, чем ВСУ атаковали Адыгею
13:19
«Пистолет выстрелил из сумки»: предварительная версия ЧП в школе ЯНАО
1
13:17
Свердловским бойцам СВО готовят новые льготы по коммуналке, мэры озадачены
1
13:14
Курганской матери вынесли приговор за смерть младенца
13:13
Кадыров объявил кровную месть депутатам ГД, которые заказали его убийство
16
13:11
Свердловский бизнесмен Мамедов отвоевал свои миллионы
1
13:04
На Челябинскую область надвигается арктический холод. Видео
13:02
Стало известно о состоянии пермяка, спасенного на пожаре 9 октября
13:00
Жителям Сысертского района проведут бесплатный чек-ап организма
5
13:00
Экс-замначальника курганского УМВД Шамин выйдет из колонии с миллионными долгами. Инсайд
1
12:58
Департамент здравоохранения ЯНАО сообщил о состоянии девочки, в которую стреляли
12:55
Жога назвал предстоящие выборы на Урале генеральной репетицией перед выборами в Госдуму
2
12:55
Екатеринбуржец улетел в командировку в Сочи и пропал
12:54
Челябинка 2,5 года возвращала зависший перевод на лекарства от рака из Германии
2
12:50
В Перми подорожали готовые квартиры
12:50
«Враг считал, Россия из себя ничего не представляет»: Алаудинов вспомнил про величие СССР
1
12:49
Студенты-лидеры Югры оценили одну из самых современных котельных региона
12:49
В пермской школе, где рушился потолок, сделали ремонт после публикации URA.RU. Фото
12:48
В Пермском крае резко выросли зарплаты
12:45
Полпред Жога предложил уральским чиновникам работать на Донбассе вместо отпуска
11
12:45
Самовольных дружинников в Тюмени проверят на экстремизм
5
12:44
В школе ЯНАО, где стреляли в девочку, продолжаются занятия
12:44
Бастрыкин взял под контроль расследование в Кургане инцидентов с приезжими. Видео
1
12:43
«Не дозвониться»: курганцы не смогли пожаловаться на горячую линию по вопросам отопления
26
12:42
В Алапаевске в ДТП разбились четыре человека, один погиб. Фото
12:41
В Пермском крае за 2 млрд рублей построят патриотический центр для молодежи
12:38
Utair отменяет полеты из Нижневартовска в Москву на зиму
12:37
Москва применила новые штрафы для водителей
1
12:37
Отопление в домах курганцев будет появляться постепенно. Скрин
6
12:36
Жога поставил губернаторам ключевую задачу по участникам СВО
12:36
Источник: школьник выстрелил в девочку в Новом Уренгое
3
12:35
Чеченский суд наказал челябинского владельца земли. Фото
1
12:34
Показ тюменского дизайнера произвел фурор в Москве
12:32
Пермь накроет экстремальная магнитная буря
12:32
МЧС ХМАО расследует пожар, который устроила молодежь в арендованном коттедже
12:32
Девочке в Новом Уренгое выстрелили в щеку
12:29
Уральский полпред Жога подвел итоги первой недели на новом посту. Видео
12:26
В психбольнице Челябинска показали, как видят мир ее пациенты. Фото, видео
1
12:15
Пленный украинский солдат обратился к Зеленскому
1
12:14
В Тюмени на 100% выросло количество убийств, совершенных мигрантами
12:13
В Госдуме заявили о критической нехватке кладбищ в России
16
12:11
Госавтоинспекция в ХМАО дала рекомендации по смене шин
12:11
Пермяку в посылке на OZON пришли мышата. Видео
1
12:07
Губернатор Шумков обсудил с чиновниками начало отопительного сезона
3
12:06
Снег выпал в 15 городах Свердловской области. Фото
12:06
В Челябинской области пошел снег. Видео
12:03
В Тюмени назвали орган, который чаще всего пересаживают пациентам
12:01
Челябинский завод, на который приезжал Путин, отгрузит первые 40 роботов. Фото
12:00
Запись в шиномонтажки Екатеринбурга забита до отказа. Скрин
11:59
Екатеринбург заваливает снегом, на трассах массовые аварии. Онлайн-трансляция
1
11:56
ЯНАО обеспечат медоборудованием для участников СВО и детей-инвалидов
11:55
ФСБ задержала екатеринбуржца и нашла у него патроны для пулемета
11:54
Спецназ Росгвардии в Челябинске эпично задержал иностранных наркоторговцев. Видео
1
11:54
Чем курганцам запомнился легендарный мэр Яковлев, ушедший в отставку
11:45
Губернатор Кухарук назвал дату объявления нового состава правительства ХМАО. Инсайд
4
11:44
Тюменский рыбак поймал «водяного дракона». Фото
1
11:43
Штурмовик рассказал, как ВСУ убивают желающих сдаться в плен бойцов
11:40
«Советского Шерлока Холмса» Василия Ливанова ввели в кому
4
11:39
В ЯНАО продают халву с насекомыми. Видео
11:34
Работодатели ХМАО повысили зарплаты в вакансиях
11:32
Пьяный пермяк станцевал перед полицией во время рейда по ночным клубам. Видео
1
11:30
Силовики задержали свердловчанина, изнасиловавшего девушку 20 лет назад
6
11:29
В Салехарде СК проверит пожар в «деревяшке» по факту гибели мужчины. Видео
11:29
Продажи аналогов ушедшего из РФ «Оземпика» превзошли оригинал
4
11:23
Прокуратура заинтересовалась свалкой мусора в ЯНАО
11:18
В Пермском крае продолжает дорожать бензин
1
11:12
В Челябинске изменят маршруты трех автобусов и троллейбуса в Металлургическом районе. Карта
1
11:12
В Екатеринбурге пошел снег. Видео
3
11:11
Тюменка обманом выманила у страховой 400 тысяч рублей
11:09
В ХМАО на реке Обь пропали два рыбака
11:09
В Пермском крае многодетная семья осталась без дома из-за пожара. Фото
11:08
В Тюмень приедет Герман Греф
7
11:05
На стадионе в Челябинске отменили вечерние занятия в спортивных секциях
1
11:01
Мэр города из Адыгеи дал первый комментарий по поводу эвакуации из-за атак ВСУ
3
11:00
В Тюмени выпал первый снег. Фото, видео
10:59
В Екатеринбурге из школы эвакуировали более 700 человек, работает МЧС
10:57
Челябинские заводы отлили металла почти на триллион рублей
1
10:52
В ЯНАО построят новый дом для животных
2
10:50
В центре Перми в выходные изменится движение трамваев
10:47
Челябинский застройщик опроверг связь с задержанным VIP-сотрудником Центра «Э»
2
10:46
Зеленский согласился прекратить огонь на Украине при одном условии
23
10:45
Пермячка показала, как в США готовились к самому опасному урагану. Видео
10:43
Ростовская бизнесвумен тайно возила цирк по челябинским городам. Фото
2
10:38
Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире
1
10:37
Приставы закрыли доставку еды, из-за которой травились екатеринбуржцы. Фото
3
10:36
В Челябинске прошел первый Чемпионат области по парусному спорту
3
10:35
Силовики нашли и изъяли у курганцев более 300 незаконных стволов
3
10:35
Mash: людей эвакуируют из адыгейского поселка после атаки дронов
10:35
В больнице ХМАО объявили карантин из-за гриппа, ОРВИ и пневмонии
10:30
В Лысьве появились первые сугробы. Фото
10:28
Источник: задержанную начальницу УФНС ЯНАО Калюжину доставят в Москву
2
10:26
Павлу Дурову — 40 лет: отношение к СВО, потеря ребенка и поддержка Путиным
7
10:24
В Челябинской области число самозанятых за год выросло почти на 70 тысяч человек
7
10:24
Средняя зарплата челябинцев на 10 тысяч рублей отстала от российской
3
10:23
В городе ЯНАО обустроили прогулочный парк. Фото
10:23
Скончался известный пермский издатель Максимович
10:21
В Кургане готовят к сдаче отремонтированный мост через реку Черную
8
10:20
Массажист из Екатеринбурга украл миллионы у клиентов
10:12
«Рынок жилья деградирует»: тюменский миллионер посоветовал бизнесу принять реальность
6
10:11
В столице ХМАО очередь на шиномонтаж заблокировала улицу
1
10:10
После новости URA.RU прокуратура начала проверку выселения жены бойца СВО из общежития Кургана
2
10:08
Свердловские власти ввели повышенный режим готовности из-за снегопада
1
10:05
В Перми намерены создать кинопарк
10:04
Алаудинов рассказал, как элитные подразделения ВСУ сдались в плен
4
10:00
Челябинская мэрия отказалась принимать возведенную по закону новостройку
1
09:53
Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников
3
09:52
В Адыгее началась эвакуация из-за атаки ВСУ
4
09:51
Тюменскому бизнесу помогут выйти на международные рынки
09:47
В ХМАО аквапарк, где посетительница порвала промежность, открывается после ремонта
09:47
Нижний Тагил накрыл огромный слой снега. Видео
4
09:43
Россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности
21
09:38
60-летнему тюменцу пересадили донорское сердце
2
09:30
Столтенберг рассказал о своих самых сложных переговорах на посту генсека НАТО
3
09:29
Работодатели Тюмени привлекают работников повышением зарплат
4
09:10
Следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова
20
09:09
Один человек скончался при пожаре в «Доме-корабле» в Москве
09:03
Полпреду Жоге преподнесли в Екатеринбурге ценный подарок. Фото
8
08:49
Пермский медуниверситет предложил своим выпускникам работу на Камчатке
1
08:45
Под Курганом на месте заброшенного детского лагеря «Орленок» строят жилые дома. Фото, видео
9
08:45
Дочь челябинского олигарха Аристова требует миллиард за участок на Шершнях
4
08:28
«Задача — заставить его встать»: как студентка из Екатеринбурга покорила Сергея Лазарева
4
08:27
Forbes: новость о покупке Зеленским лимузина Гитлера уничтожила его репутацию
7
08:21
Предпринимательница из ХМАО попала в журнал Forbes
08:07
В Челябинскую область ночью придут 10-градусные морозы
08:07
Кухарук раскрыл главный для себя вызов на посту губернатора ХМАО
4
08:01
Арктический фронт принесет осадки в Свердловскую область
07:54
Экипаж «танка-победителя» выдержал 19 попаданий ВСУ. Видео
7
07:52
В Пермском крае сформируется снежный покров до 10 сантиметров
07:45
Высокопоставленный курганский экс-полицейский Шамин выйдет из свердловской колонии
2
07:40
Тюменское правительство заплатит сотни миллионов за ремонт старых домов
1
07:35
Стало известно, за что Понасенкова* признали иноагентом
3
07:32
В Москве горит знаменитый «Дом-корабль». Видео
07:30
Свердловские дороги замело снегом
1
07:30
Россиян предупредили о ввозе в страну смертельного вируса Марбург: чем опасен, симптомы
23
07:00
Для челябинских детей в выходные устроят квест по Minecraft и шоу с фейерверками. Афиша
06:57
ТАСС: в деле экс-зама Шойгу фигурирует беглый банкир
11
06:52
Свердловские школы закрывают на карантин. Фото
1
06:51
В Тобольске на два с половиной месяца перекроют дорогу у заправки. Карта
06:50
Telegraph: Зеленский встретится с новым главой НАТО
3
06:42
Синоптики прогнозируют снег и дождь в Курганской области
3
06:41
Мощный ураган «Милтон» снес дома во Флориде: что происходит в штате, предупреждения Жириновского о катастрофе
4
06:25
Стало известно о разрушениях из-за урагана «Милтон»
11
06:20
Зять челябинского олигарха Аристова Кретов подал в суд на приставов
1
06:15
Стивен Сигал показал пленных членов «Азова»*
8
06:02
Суд освободил пермского бизнесмена Медведюка от уголовной ответственности
1
05:55
В челябинских лесах появились грузди
05:50
Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды
2
05:32
Жириновский предсказал затопление США от урагана «Милтон»
10
05:30
Как многодетной семье получить участок земли в ЯНАО бесплатно. Инфографика
05:21
В Челябинске продают ферму по выращиванию деликатесных рыб. Скрин
1
05:21
В Ханты-Мансийске проведут первый в России супертурнир по шахматам
1
05:20
Мишустин выделил почти 100 млн рублей на ремонт свердловских театров
05:20
Русскоязычные жители Флориды готовятся к «Милтону»
05:20
В Кургане продают автодома для путешествий. Фото
05:15
Основательницу сети кафе «АндерСон» признали иноагентом
1
05:13
Кому повысят пенсию в ноябре
10
05:09
Израиль нанес удар по иранскому заводу Sab
1
04:58
Аналитик предупредил об обмане при выдаче автокредитов
3
04:49
Число российских брендов косметики на рынке выросло вдвое
3
04:47
Wildberries снизила стоимость доставки в несколько регионов
1
04:44
Трамп отказался от новых дебатов с Харрис
2
04:35
Минцифры: в РФ готовятся раздать Wi-Fi в самолетах и поездах
8
04:08
Российских заключенных начнут кормить разнообразнее
11
04:06
Синоптик раскрыл, сколько снега выпадет в Екатеринбурге
03:57
В Португалии по запросу США арестован глава Gotbit Андрюнин
7
03:46
Вице-премьеры России выступят в необычном формате
1
03:40
В Посольстве США заявили, что Украина капитулирует после выборов
3
03:39
В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева
10
03:38
Власти готовят новые налоговые льготы для россиян
2
03:33
В кормах для питомцев нашли нарушения
4
03:18
В США предъявили обвинения якобы сообщникам экстрадированного Петрова
03:12
Челябинские детские театры получат 142 млн рублей от Мишустина
02:31
Кадыров сделал заявление насчет конфликта вокруг Wildberries
5
02:26
В ХМАО до конца года газифицируют 11 садоводческих товариществ
2
02:18
Алаудинов сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области
1
02:04
Вопрос о налоге на бездетность расколол свердловских чиновников и депутатов
10
02:02
Как можно заразиться вирусом Марбург: врач заявил о нескольких путях
7
02:00
В Салехарде пожарные час тушили жилой дом. Видео
1
01:53
Директор компании, оставившей пермяков без воды на 34 часа, получил штраф
01:48
Mash: задержанный VIP-силовик пытался с помощью взятки узаконить ЖК «Алое поле»
01:39
Стала известна причина задержания российского социолога в Чаде
01:24
Путин выделил тюменский завод в числе промышленных гигантов России
1
01:20
В Москве выпал первый снег. Видео
1
01:03
Кадыров: в Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО
13
01:01
ЦАХАЛ ликвидировала участника «Хезболлах» в Сирии
01:00
Путин разрешил ВТБ совершать сделки с компаниями недружественных стран
00:49
Путин запустил производство Lada Aura, на которые пересядут депутаты: главные заявления президента
9
00:44
В Салехарде вспыхнула «деревяшка»
00:35
Путин удивился закупке Россией древесины за границей
17
00:15
В Екатеринбурге массово задерживают рейсы. Скрин
1
00:01
Пентагон: США не снимут ограничения на удары вглубь России