10 октября 2024

Массовые ДТП начались в снегопад на трассе М-5 в Челябинской области. Видео

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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, автодорога м5
Госавтоинспекция призывает челябинских водителей отказаться от поездок из-за снежных метелей Фото:

Массовые ДТП начались из-за снегопада на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Между Усть-Катавом и Юрюзанью, на 1640 километре автодороги М5-Урал произошло столкновение трех автомобилей. Есть пострадавший, зажатого водителя пришлось освобождать из автомобиля. На месте работают сотрудники ДПС», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции по Челябинской области отмечают, что конец осени и начало зимы — самый сложный и опасный период для всех участников дорожного движения. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призывают воздержаться от дальних поездок.

«В Ашинском районе на 1591 километре произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Без пострадавших», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции по региону.

Ранее управление дороги «Южный Урал» сообщило, что между Челябинском и Екатеринбургом на трассе М-5 ведется расчистка дорог от падающего снега. А ГАИ предупредило об опасности выезда на дорогу на летней резине из-за возможной гололедицы.

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Массовые ДТП начались из-за снегопада на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Между Усть-Катавом и Юрюзанью, на 1640 километре автодороги М5-Урал произошло столкновение трех автомобилей. Есть пострадавший, зажатого водителя пришлось освобождать из автомобиля. На месте работают сотрудники ДПС», — сообщает пресс-служба ведомства. В Госавтоинспекции по Челябинской области отмечают, что конец осени и начало зимы — самый сложный и опасный период для всех участников дорожного движения. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призывают воздержаться от дальних поездок. «В Ашинском районе на 1591 километре произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Без пострадавших», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции по региону. Ранее управление дороги «Южный Урал» сообщило, что между Челябинском и Екатеринбургом на трассе М-5 ведется расчистка дорог от падающего снега. А ГАИ предупредило об опасности выезда на дорогу на летней резине из-за возможной гололедицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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