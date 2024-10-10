Массовые ДТП начались из-за снегопада на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«Между Усть-Катавом и Юрюзанью, на 1640 километре автодороги М5-Урал произошло столкновение трех автомобилей. Есть пострадавший, зажатого водителя пришлось освобождать из автомобиля. На месте работают сотрудники ДПС», — сообщает пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции по Челябинской области отмечают, что конец осени и начало зимы — самый сложный и опасный период для всех участников дорожного движения. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призывают воздержаться от дальних поездок.
«В Ашинском районе на 1591 километре произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Без пострадавших», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции по региону.
Ранее управление дороги «Южный Урал» сообщило, что между Челябинском и Екатеринбургом на трассе М-5 ведется расчистка дорог от падающего снега. А ГАИ предупредило об опасности выезда на дорогу на летней резине из-за возможной гололедицы.
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