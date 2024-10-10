10 октября 2024

Стали известны подробности ДТП в Екатеринбурге, где водителя грузовика зажало в кабине

В Екатеринбурге столкнулись грузовик и автобус, пострадал водитель большегруза
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП под Челябинском Троицкий тракт, автобус дтп
В момент аварии в автобусе находилось пять человек (фото из архива) Фото:

В результате столкновения автобуса и грузовика в Екатеринбурге пострадал один человек — это водитель большегруза, которого зажало в кабине. Об этом URA.RU сообщили Госавтоинспекции.

«Водитель грузовой автомашины „Isuzu“, двигаясь по Монтажников, в сторону улицы Маневровая, выехал на перекресток Монтажников — Расточная на запрещающий сигнал светофора (желтый), где допустил столкновение с автобусом „ПАЗ“, двигающимся по Монтажников со стороны улицы Маневровая, совершал левый поворот на улицу Расточная», — рассказали в ведомстве. Пострадал водитель грузовика, его увезли в больницу.

Отмечается, что оба водителя были трезвы. В момент аварии в автобусе находилось пять человек, которые не пострадали. ГИБДД напоминает о серьезности последствий проезда на запрещающий сигнал светофора и возможной административной ответственности за такие нарушения.

ДТП произошло вечером 10 октября. По словам очевидца, водителя грузовика зажало в кабине, на месте работали спасатели.

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В результате столкновения автобуса и грузовика в Екатеринбурге пострадал один человек — это водитель большегруза, которого зажало в кабине. Об этом URA.RU сообщили Госавтоинспекции. «Водитель грузовой автомашины „Isuzu“, двигаясь по Монтажников, в сторону улицы Маневровая, выехал на перекресток Монтажников — Расточная на запрещающий сигнал светофора (желтый), где допустил столкновение с автобусом „ПАЗ“, двигающимся по Монтажников со стороны улицы Маневровая, совершал левый поворот на улицу Расточная», — рассказали в ведомстве. Пострадал водитель грузовика, его увезли в больницу. Отмечается, что оба водителя были трезвы. В момент аварии в автобусе находилось пять человек, которые не пострадали. ГИБДД напоминает о серьезности последствий проезда на запрещающий сигнал светофора и возможной административной ответственности за такие нарушения. ДТП произошло вечером 10 октября. По словам очевидца, водителя грузовика зажало в кабине, на месте работали спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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