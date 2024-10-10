Парламент Грузии обсудит импичмент президента в новом составе

11 октября 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Необходимо зафиксировать политическую позицию власти, заявил Кобахидзе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парламент Грузии планирует рассмотреть вопрос об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Голосование предполагается провести в конце ноября или начале декабря 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. «После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится ее [Зурабишвили] импичмент», — сказал Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии. Премьер-министр подчеркнул, что импичмент президента будет иметь символический характер и сократит ее срок полномочий на месяц, поскольку и без того они истекают к концу года. Однако, по его словам, необходимо зафиксировать политическую позицию власти в связи с нарушениями конституции со стороны Зурабишвили. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал Зурабишвили. Он утверждает, что обращение президента в Конституционный суд свидетельствует о признании ею его легитимности и требует политической добросовестности в виде ухода с поста, передает RT. В июле Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с иском против закона об иноагентах, который был охарактеризован премьер-министром как бесперспективный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламент Грузии планирует рассмотреть вопрос об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Голосование предполагается провести в конце ноября или начале декабря 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. «После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится ее [Зурабишвили] импичмент», — сказал Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии. Премьер-министр подчеркнул, что импичмент президента будет иметь символический характер и сократит ее срок полномочий на месяц, поскольку и без того они истекают к концу года. Однако, по его словам, необходимо зафиксировать политическую позицию власти в связи с нарушениями конституции со стороны Зурабишвили. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал Зурабишвили. Он утверждает, что обращение президента в Конституционный суд свидетельствует о признании ею его легитимности и требует политической добросовестности в виде ухода с поста, передает RT. В июле Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с иском против закона об иноагентах, который был охарактеризован премьер-министром как бесперспективный.