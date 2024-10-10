Челябинцы делятся снимками первого снега и лепят снеговиков. Фото

11 октября 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Первый снег вызывает у челябинцев и радость и тревогу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинской области начали делиться снимками первого снега и лепить снеговиков. Об этом они сообщают в социальных сетях. «Только посмотрите на это чудо. Первый снеговик сезона», — пишет Надежда в группе «Подслушано в Снежинске» и делится фотографией снеговика. Фото с выпавшим снегом также публикуют жители Челябинска, Аргаяша, Озерска, Каслей, Нязепетровска, Копейска, Златоуста и других городов региона. При этом, несмотря на радость от первого снега, наибольшую обеспокоенность у жителей вызывает предстоящий гололед на дорогах. Также жителей тревожит, что таксисты, пользуясь ситуацией, будут заламывать утренние цены за проезд. «Если не переобулись, завтра машину лучше не брать. Ребят, лучше правда не рисковать, оно того не стоит», — предупреждают жителей в группе «Говорит Озерск» в социальной сети в «ВКонтакте». Ранее метеоролог центра «Фобос» отметил, что к вечеру в четверг в городе ожидается снегопад, который продлится всю пятницу. В ночь на пятницу в Челябинске столбики термометра опустятся до -3С, днем будет около 0 градусов, а на дорогах ожидается гололедица. В Снежинске жители назвали первого снеговика креативным из-за сочетания снега и осенних листьев паблик «Подслушано в Снежинске», vk.com Фото: В Каслях жители написали на снегу дату вызвавшего снега паблик «Подслушано Касли», vk.com Фото: В Аргаяше снег падал на траву и не опавшие листья паблик «Фотографии Челябинской Области», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области начали делиться снимками первого снега и лепить снеговиков. Об этом они сообщают в социальных сетях. «Только посмотрите на это чудо. Первый снеговик сезона», — пишет Надежда в группе «Подслушано в Снежинске» и делится фотографией снеговика. Фото с выпавшим снегом также публикуют жители Челябинска, Аргаяша, Озерска, Каслей, Нязепетровска, Копейска, Златоуста и других городов региона. При этом, несмотря на радость от первого снега, наибольшую обеспокоенность у жителей вызывает предстоящий гололед на дорогах. Также жителей тревожит, что таксисты, пользуясь ситуацией, будут заламывать утренние цены за проезд. «Если не переобулись, завтра машину лучше не брать. Ребят, лучше правда не рисковать, оно того не стоит», — предупреждают жителей в группе «Говорит Озерск» в социальной сети в «ВКонтакте». Ранее метеоролог центра «Фобос» отметил, что к вечеру в четверг в городе ожидается снегопад, который продлится всю пятницу. В ночь на пятницу в Челябинске столбики термометра опустятся до -3С, днем будет около 0 градусов, а на дорогах ожидается гололедица.