10 октября 2024

Lada на летней резине столкнулась в лоб с грузовиком на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной ДТП стала летняя резина на отечественной легковушке (фото из архива) Фото:
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На 11 километре трассы Битимка — Первомайское (Свердловская область) 10 октября Lada Kalina выехала на встречку и столкнулась в лоб с грузовиком Volvo. В результате водитель и пассажир отечественной легковушки были доставлены в больницу. Причинами аварии стали несоответствие скорости дорожным условиям и использование летней резины, сообщает Госавтоинспекция.

«Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, не учел скорость конкретным дорожным условиям, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo в составе с полуприцепом „Шмитц“, под управлением водителя 1961 года рождения», — отмечается в сообщении ГИБДД. В результате пострадавшие водитель и пассажир «Lada Kalina» были госпитализированы.

Оба водителя были трезвы, водитель Lada Kalina имеет 23-летний стаж и не был ранее привлечен к ответственности. Стаж водителя Volvo — 41 год.

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости адаптации скорости к текущим дорожным условиям, особенно при смене сезонов и соответствующей смене резины. Полиция продолжает проверку по факту произошедшего ДТП.

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На 11 километре трассы Битимка — Первомайское (Свердловская область) 10 октября Lada Kalina выехала на встречку и столкнулась в лоб с грузовиком Volvo. В результате водитель и пассажир отечественной легковушки были доставлены в больницу. Причинами аварии стали несоответствие скорости дорожным условиям и использование летней резины, сообщает Госавтоинспекция. «Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, не учел скорость конкретным дорожным условиям, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo в составе с полуприцепом „Шмитц“, под управлением водителя 1961 года рождения», — отмечается в сообщении ГИБДД. В результате пострадавшие водитель и пассажир «Lada Kalina» были госпитализированы. Оба водителя были трезвы, водитель Lada Kalina имеет 23-летний стаж и не был ранее привлечен к ответственности. Стаж водителя Volvo — 41 год. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости адаптации скорости к текущим дорожным условиям, особенно при смене сезонов и соответствующей смене резины. Полиция продолжает проверку по факту произошедшего ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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