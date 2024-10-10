Володин прокомментировал ужесточение законов о миграции

Депутаты Государственной Думы РФ намерены регулировать миграцию, а не запрещать ее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы не преследуем цель запретить миграцию, главное — делать все для того, чтобы она была в законных рамках», — сказал Володин в интервью «Российской газете». По его словам, важно обеспечить ответственность работодателей за приезжающих к ним на работу мигрантов.
Володин подчеркнул необходимость создания условий для временного проживания мигрантов, предложив концепцию «отработал — вернулся домой на Родину». Также он указал на задачу разграничения трудовой миграции и переезда в Россию, отметив проблему упрощенного получения вида на жительство иностранными гражданами, иногда по незаконным схемам.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отметил рост числа экстремистских преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, на 55% за первое полугодие 2024 года, напоминает RT. Глава СКР подчеркнул необходимость незамедлительной процессуальной реакции на нарушения закона.
Бастрыкин также связал проблему преступности среди мигрантов с злоупотреблениями со стороны контролирующих и правоохранительных органов, а также с действиями предпринимателей, которые активно привлекают иностранных работников. В июле МВД России сообщало о закрытии въезда в страну для 120 тысяч иностранных граждан и высылке 65 тысяч нарушителей.
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Депутаты Государственной Думы РФ намерены регулировать миграцию, а не запрещать ее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Мы не преследуем цель запретить миграцию, главное — делать все для того, чтобы она была в законных рамках», — сказал Володин в интервью «Российской газете». По его словам, важно обеспечить ответственность работодателей за приезжающих к ним на работу мигрантов. Володин подчеркнул необходимость создания условий для временного проживания мигрантов, предложив концепцию «отработал — вернулся домой на Родину». Также он указал на задачу разграничения трудовой миграции и переезда в Россию, отметив проблему упрощенного получения вида на жительство иностранными гражданами, иногда по незаконным схемам. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отметил рост числа экстремистских преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, на 55% за первое полугодие 2024 года, напоминает RT. Глава СКР подчеркнул необходимость незамедлительной процессуальной реакции на нарушения закона. Бастрыкин также связал проблему преступности среди мигрантов с злоупотреблениями со стороны контролирующих и правоохранительных органов, а также с действиями предпринимателей, которые активно привлекают иностранных работников. В июле МВД России сообщало о закрытии въезда в страну для 120 тысяч иностранных граждан и высылке 65 тысяч нарушителей.