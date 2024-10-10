В Пермском Политехе обучили нейросеть следить за качеством продукции

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали адаптивную систему управления, при которой нейросеть помогает осуществлять контроль за качеством выпускаемой продукции на предприятиях. Об этом рассказали представители вуза.
«С помощью нейросети можно отслеживать изменения в качестве продукции на производстве. Такие адаптивные системы управления находят применение в разных отраслях, включая химию и нефтегазовую промышленность», — передает Ferra.ru со ссылкой на ученых ПНИПУ.
Ранее ученые ПНИПУ выяснили, что нейросеть способна помочь промышленникам в управлении газовыми горелками, которые используются на заводах. Искусственный интеллект позволяет оптимизировать работу аппарата горелки, чтобы она функционировала максимально эффективно и без перебоев, без остановки производственного процесса. Газовые горелки используются в промышленности при сварке и резке материалов, в работе котлов и печей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!