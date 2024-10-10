10 октября 2024

Дрифтеры закошмарили жителей Екатеринбурга. Фото

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Этап зимнего чемпионата ХМАО по дрифту «ICE BATTLE UDF». Сургут, дрифт, занос, автоспорт
Инцидент произошел вечером 10 октября (фото из архива) Фото:
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Свердловскую область накрыл первый снегопад

В Екатеринбурге с выпадением снега активизировались дрифтеры. По словам очевидцев, гонщики устроили ночной заезд возле жилых домов. На место инцидента была вызвана полиция, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«Только проявился первый снег, а любители заднего привода уже на улицах, кошмарят мирный люд в пол двенадцатого ночи. Вызвал наряд, надеюсь приедут вовремя и всех позабирают», — делится один из жителей города, подчеркивая безрассудство участников заездов, один из которых проехался по пешеходной зоне.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге с выпадением снега активизировались дрифтеры. По словам очевидцев, гонщики устроили ночной заезд возле жилых домов. На место инцидента была вызвана полиция, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Только проявился первый снег, а любители заднего привода уже на улицах, кошмарят мирный люд в пол двенадцатого ночи. Вызвал наряд, надеюсь приедут вовремя и всех позабирают», — делится один из жителей города, подчеркивая безрассудство участников заездов, один из которых проехался по пешеходной зоне. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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