В Екатеринбурге с выпадением снега активизировались дрифтеры. По словам очевидцев, гонщики устроили ночной заезд возле жилых домов. На место инцидента была вызвана полиция, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Только проявился первый снег, а любители заднего привода уже на улицах, кошмарят мирный люд в пол двенадцатого ночи. Вызвал наряд, надеюсь приедут вовремя и всех позабирают», — делится один из жителей города, подчеркивая безрассудство участников заездов, один из которых проехался по пешеходной зоне.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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