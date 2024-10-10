От удара один из вагонов опрокинулся (фото из архива)
На станции Челябинск-Южный, в копейском поселке Железнодорожный, ночью 11 сентября произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщили очевидцы и выложили снимки с места ЧП в социальных сетях.
«Это сортировочная станция Челябинск-Южный сегодня! Подробностей пока нет», — сообщает о происшествии паблик «Южно-Уральская Магистраль РЖД» в социальной сети в «ВКонтакте».
URA.RU направило запрос в пресс-центр ЮУЖД. Ответ ожидается.
О причинах происшествия пока не сообщается
Судя по фотографиям, обошлось без пострадавших
От полученного удара один из товарных вагонов буквально развалился
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