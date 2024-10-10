Под Челябинском столкнулись два поезда. Фото

11 октября 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

От удара один из вагонов опрокинулся (фото из архива) Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc На станции Челябинск-Южный, в копейском поселке Железнодорожный, ночью 11 сентября произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщили очевидцы и выложили снимки с места ЧП в социальных сетях. «Это сортировочная станция Челябинск-Южный сегодня! Подробностей пока нет», — сообщает о происшествии паблик «Южно-Уральская Магистраль РЖД» в социальной сети в «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-центр ЮУЖД. Ответ ожидается. О причинах происшествия пока не сообщается паблик «Южно-Уральская Магистраль РЖД», vk.com Фото: Судя по фотографиям, обошлось без пострадавших паблик «Южно-Уральская Магистраль РЖД», vk.com Фото: От полученного удара один из товарных вагонов буквально развалился паблик «Южно-Уральская Магистраль РЖД», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На станции Челябинск-Южный, в копейском поселке Железнодорожный, ночью 11 сентября произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщили очевидцы и выложили снимки с места ЧП в социальных сетях. «Это сортировочная станция Челябинск-Южный сегодня! Подробностей пока нет», — сообщает о происшествии паблик «Южно-Уральская Магистраль РЖД» в социальной сети в «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-центр ЮУЖД. Ответ ожидается.