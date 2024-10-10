10 октября 2024

Под Челябинском столкнулись два поезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крушение поезда в Республике Коми. Stock., авария, поезд, stock, крушение
От удара один из вагонов опрокинулся (фото из архива) Фото:

На станции Челябинск-Южный, в копейском поселке Железнодорожный, ночью 11 сентября произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщили очевидцы и выложили снимки с места ЧП в социальных сетях.

«Это сортировочная станция Челябинск-Южный сегодня! Подробностей пока нет», — сообщает о происшествии паблик «Южно-Уральская Магистраль РЖД» в социальной сети в «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-центр ЮУЖД. Ответ ожидается.

О причинах происшествия пока не сообщается
О причинах происшествия пока не сообщается
Фото:
Судя по фотографиям, обошлось без пострадавших
Судя по фотографиям, обошлось без пострадавших
Фото:
От полученного удара один из товарных вагонов буквально развалился
От полученного удара один из товарных вагонов буквально развалился
Фото:

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На станции Челябинск-Южный, в копейском поселке Железнодорожный, ночью 11 сентября произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщили очевидцы и выложили снимки с места ЧП в социальных сетях. «Это сортировочная станция Челябинск-Южный сегодня! Подробностей пока нет», — сообщает о происшествии паблик «Южно-Уральская Магистраль РЖД» в социальной сети в «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-центр ЮУЖД. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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