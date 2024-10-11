В Госдуме объяснили, как добиться компенсации за вред от сотовой вышки

Граждане могут получить компенсацию от миллиона рублей за вред здоровью, вызванный работой сотовой вышки, и добиться ее сноса. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
«Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию от 1 млн рублей и выше», — заявил Гаврилов изданию РИА Новости. Он уточнил, что этим же способом можно инициировать ее снос с помощью местной администрации или компании, которая владеет этой вышкой.
По словам Гаврилова, в случае если соседи сдали участок под сотовую вышку, что вредит здоровью и обесценивает имущество, жители могут требовать ее сноса. Он указал на то, что присутствие сотовых вышек вблизи жилой недвижимости приводит к снижению ее стоимости на 8-20%, а иногда и наполовину. Эти обстоятельства могут служить основанием для обращения граждан в судебные и правоохранительные органы, даже без ожидания заключений медицинской экспертизы о вреде для здоровья. Также, если местная администрация разрешила установку вышки, она обязана компенсировать операторам и застройщикам потери от сноса объекта.
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