Politico: СВО раскрыла уязвимость европейских оборонных технологий

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В Европе возникли проблемы в оборонных системах ИИ из-за СВО
В Европе возникли проблемы в оборонных системах ИИ из-за СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция на Украине обнажила пробелы в оборонной системе искусственного интеллекта Европы. Об этом сообщил соучредитель и соисполнительный директор компании Helsing Гундберт Шерф.

«Оборона все больше превращается в проблему программного обеспечения», — заявил Гундберт в интервью Politico. Он указал на необходимость для европейского блока достичь «технологического лидерства» в ключевых областях, таких как ИИ, что поможет улучшить оборонно-технологический промышленный комплекс, выросший из-за конфликта на Украине.

Helsing, компания с оборотом в €4,9 млрд всего через четыре года после своего создания, активно работает над обработкой миллионов данных с датчиков и систем вооружения европейских армий. Компания уже сотрудничает с правительствами нескольких стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Эстонию и Украину. Несмотря приближающуюся третью годовщину СВО, в Европе все еще есть пробелы в системах противовоздушной и противоракетной обороны, заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

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Специальная военная операция на Украине обнажила пробелы в оборонной системе искусственного интеллекта Европы. Об этом сообщил соучредитель и соисполнительный директор компании Helsing Гундберт Шерф. «Оборона все больше превращается в проблему программного обеспечения», — заявил Гундберт в интервью Politico. Он указал на необходимость для европейского блока достичь «технологического лидерства» в ключевых областях, таких как ИИ, что поможет улучшить оборонно-технологический промышленный комплекс, выросший из-за конфликта на Украине. Helsing, компания с оборотом в €4,9 млрд всего через четыре года после своего создания, активно работает над обработкой миллионов данных с датчиков и систем вооружения европейских армий. Компания уже сотрудничает с правительствами нескольких стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Эстонию и Украину. Несмотря приближающуюся третью годовщину СВО, в Европе все еще есть пробелы в системах противовоздушной и противоракетной обороны, заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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