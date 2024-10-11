Politico: СВО раскрыла уязвимость европейских оборонных технологий

Специальная военная операция на Украине обнажила пробелы в оборонной системе искусственного интеллекта Европы. Об этом сообщил соучредитель и соисполнительный директор компании Helsing Гундберт Шерф.
«Оборона все больше превращается в проблему программного обеспечения», — заявил Гундберт в интервью Politico. Он указал на необходимость для европейского блока достичь «технологического лидерства» в ключевых областях, таких как ИИ, что поможет улучшить оборонно-технологический промышленный комплекс, выросший из-за конфликта на Украине.
Helsing, компания с оборотом в €4,9 млрд всего через четыре года после своего создания, активно работает над обработкой миллионов данных с датчиков и систем вооружения европейских армий. Компания уже сотрудничает с правительствами нескольких стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Эстонию и Украину. Несмотря приближающуюся третью годовщину СВО, в Европе все еще есть пробелы в системах противовоздушной и противоракетной обороны, заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.
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