В Шадринске выпали осадки на девять сантиметров
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Шадринске выпал самый высокий снежный покров — девять сантиметров. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.
«В данный момент самый высокий снежный покров зафиксирован в Шадринске — девять см. Снег там продолжается. В Кургане покров только начинает формироваться», — написал Винштейн в telegram-канале «
В Курганскую область первый снег пришел вечером 10 октября. Осадки были замечены в Далматово, Шатрово и Белозерском округе. До этого синоптики Курганского ЦГМС предупреждали о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 метров в секунду.
В Шадринске выпал снежный покров на 9 см
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