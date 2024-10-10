10 октября 2024

Курганский синоптик рассказал, где в регионе выпало больше всего снега. Фото

В Шадринске выпал самый высокий снежный покров в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске выпали осадки на девять сантиметров
В Шадринске выпали осадки на девять сантиметров Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Шадринске выпал самый высокий снежный покров — девять сантиметров. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В данный момент самый высокий снежный покров зафиксирован в Шадринске — девять см. Снег там продолжается. В Кургане покров только начинает формироваться», — написал Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

В Курганскую область первый снег пришел вечером 10 октября. Осадки были замечены в Далматово, Шатрово и Белозерском округе. До этого синоптики Курганского ЦГМС предупреждали о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 метров в секунду. 

В Шадринске выпал снежный покров на 9 см
В Шадринске выпал снежный покров на 9 см
Фото:

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В Шадринске выпал самый высокий снежный покров — девять сантиметров. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «В данный момент самый высокий снежный покров зафиксирован в Шадринске — девять см. Снег там продолжается. В Кургане покров только начинает формироваться», — написал Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». В Курганскую область первый снег пришел вечером 10 октября. Осадки были замечены в Далматово, Шатрово и Белозерском округе. До этого синоптики Курганского ЦГМС предупреждали о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 метров в секунду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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