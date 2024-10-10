Происшествия Криминал В Челябинске задержан замглавврача станции переливания крови Симбиряков 11 октября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 + Андрея Симбирякова обвиняют в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске по подозрению в коррупции задержан заместитель главного врача по экономике и финансам ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» Андрей Симбиряков. По данным URA.RU, за деньги он помогал бизнесмену с контрактами. «Предварительно, бизнесмен заплатил Симбирякову за общее покровительство. За это замглавврача подписывал акты о вводе в эксплуатацию оборудования, которое заведомо было устаревшим. Также Симбиряков помогал коммерсанту с получением контрактов», — рассказ URA.RU источник. В настоящее время в отношении Симбирякова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ. При этом своей вины он не признал. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» также попросили время на подготовку комментария. Он будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске по подозрению в коррупции задержан заместитель главного врача по экономике и финансам ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» Андрей Симбиряков. По данным URA.RU, за деньги он помогал бизнесмену с контрактами. «Предварительно, бизнесмен заплатил Симбирякову за общее покровительство. За это замглавврача подписывал акты о вводе в эксплуатацию оборудования, которое заведомо было устаревшим. Также Симбиряков помогал коммерсанту с получением контрактов», — рассказ URA.RU источник. В настоящее время в отношении Симбирякова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ. При этом своей вины он не признал. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» также попросили время на подготовку комментария. Он будет опубликован после получения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям