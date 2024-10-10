В Челябинске задержан замглавврача станции переливания крови Симбиряков

В Челябинске по подозрению в коррупции задержан заместитель главного врача по экономике и финансам ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» Андрей Симбиряков. По данным URA.RU, за деньги он помогал бизнесмену с контрактами.
«Предварительно, бизнесмен заплатил Симбирякову за общее покровительство. За это замглавврача подписывал акты о вводе в эксплуатацию оборудования, которое заведомо было устаревшим. Также Симбиряков помогал коммерсанту с получением контрактов», — рассказ URA.RU источник.
В настоящее время в отношении Симбирякова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ. При этом своей вины он не признал.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» также попросили время на подготовку комментария. Он будет опубликован после получения.
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