Полметра до исторического минимума: в Тюмени резко изменился уровень воды в реке Туре

Уровень в Туре достиг отметки -45 см
В Тюмени уровень воды в реке Туре достиг отметки в -45 см. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». С 1 сентября по 11 октября река обмелела на 127 см.
«Уровень воды над нулем поста по ГП-1 Тюмень — река Тура по оперативным данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ 11 октября 2024 года составил -45 см. Изменение уровня воды за сутки составило -1 см», — рассказали URA.RU в учреждении.
Уровень воды достиг исторического минимума 1 октября 2023 года. Тогда показатель опустился до отметки -95 см.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!