10 октября 2024

Полметра до исторического минимума: в Тюмени резко изменился уровень воды в реке Туре

В Тюмени уровень воды в Туре упал более чем на метр
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень в Туре достиг отметки -45 см
Уровень в Туре достиг отметки -45 см Фото:

В Тюмени уровень воды в реке Туре достиг отметки в -45 см. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». С 1 сентября по 11 октября река обмелела на 127 см.

«Уровень воды над нулем поста по ГП-1 Тюмень — река Тура по оперативным данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ 11 октября 2024 года составил -45 см. Изменение уровня воды за сутки составило -1 см», — рассказали URA.RU в учреждении.

Уровень воды достиг исторического минимума 1 октября 2023 года. Тогда показатель опустился до отметки -95 см.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени уровень воды в реке Туре достиг отметки в -45 см. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». С 1 сентября по 11 октября река обмелела на 127 см. «Уровень воды над нулем поста по ГП-1 Тюмень — река Тура по оперативным данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ 11 октября 2024 года составил -45 см. Изменение уровня воды за сутки составило -1 см», — рассказали URA.RU в учреждении. Уровень воды достиг исторического минимума 1 октября 2023 года. Тогда показатель опустился до отметки -95 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...