Президент России Владимир Путин прибыл к месту проведения форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде (Туркменистан) на своем черном «Аурусе». Остальные лидеры подъезжали на представительских седанах белого цвета в сопровождении внедорожника, тоже белого, передает корреспондент URA.RU из Ашхабада. Дело в том, что в Туркменистане законодательно запрещено передвигаться на машинах любого цвета, кроме белого.
В форуме участвуют президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Монголии Ваагн Хачатурян, президент Монголии Ухнагиин Хурэлсух. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, национального поэта Туркмении.
Во всех своих поездках российский президент передвигается только на «Аурусах». Это касается как российских, так и зарубежных поездок.
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