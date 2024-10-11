Путин приехал в Ашхабад на запрещенном Aurus. Видео

Владимир Путин приехал на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» на Aurus
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин приехал на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» на Aurus
Путин приехал на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» на Aurus Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл к месту проведения форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде (Туркменистан) на своем черном «Аурусе». Остальные лидеры подъезжали на представительских седанах белого цвета в сопровождении внедорожника, тоже белого, передает корреспондент URA.RU из Ашхабада. Дело в том, что в Туркменистане законодательно запрещено передвигаться на машинах любого цвета, кроме белого. 

В форуме участвуют президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Монголии Ваагн Хачатурян, президент Монголии Ухнагиин Хурэлсух. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, национального поэта Туркмении.

Во всех своих поездках российский президент передвигается только на «Аурусах». Это касается как российских, так и зарубежных поездок.

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Президент России Владимир Путин прибыл к месту проведения форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде (Туркменистан) на своем черном «Аурусе». Остальные лидеры подъезжали на представительских седанах белого цвета в сопровождении внедорожника, тоже белого, передает корреспондент URA.RU из Ашхабада. Дело в том, что в Туркменистане законодательно запрещено передвигаться на машинах любого цвета, кроме белого.  В форуме участвуют президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Монголии Ваагн Хачатурян, президент Монголии Ухнагиин Хурэлсух. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, национального поэта Туркмении. Во всех своих поездках российский президент передвигается только на «Аурусах». Это касается как российских, так и зарубежных поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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