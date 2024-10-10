В Госавтоинспеции рассказали, сколько ДТП произошло в Тюмени в первый день снега

В первый день снега в ДТП пострадали 11 человек
В первый день снега в Тюмени зафиксировано восемь аварий, в которых пострадали 11 человек. Такие данные за 10 октября URA.RU предоставили в Госавтоинспекции по Тюменской области.
«За сутки в Тюмени зафиксировано восемь ДТП, 11 человек ранены. Две аварии — на федеральных трассах», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Там отметили, что в двух авариях машины были опрокинуты. В этот день был также совершен наезд на пешехода. Среди основных причин ДТП — нарушение ПДД, в том числе неправильный выбор скорости и дистанции.
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