10 октября 2024

В Госавтоинспеции рассказали, сколько ДТП произошло в Тюмени в первый день снега

В Тюмени в первый день снега в авариях пострадали 11 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В первый день снега в ДТП пострадали 11 человек
В первый день снега в ДТП пострадали 11 человек Фото:

В первый день снега в Тюмени зафиксировано восемь аварий, в которых пострадали 11 человек. Такие данные за 10 октября URA.RU предоставили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

«За сутки в Тюмени зафиксировано восемь ДТП, 11 человек ранены. Две аварии — на федеральных трассах», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там отметили, что в двух авариях машины были опрокинуты. В этот день был также совершен наезд на пешехода. Среди основных причин ДТП — нарушение ПДД, в том числе неправильный выбор скорости и дистанции.

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В первый день снега в Тюмени зафиксировано восемь аварий, в которых пострадали 11 человек. Такие данные за 10 октября URA.RU предоставили в Госавтоинспекции по Тюменской области. «За сутки в Тюмени зафиксировано восемь ДТП, 11 человек ранены. Две аварии — на федеральных трассах», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Там отметили, что в двух авариях машины были опрокинуты. В этот день был также совершен наезд на пешехода. Среди основных причин ДТП — нарушение ПДД, в том числе неправильный выбор скорости и дистанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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