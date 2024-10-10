10 октября 2024

В Челябинской области установится временный снежный покров

© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки уйдут на юг Челябинской области
Осадки уйдут на юг Челябинской области Фото:

В Челябинской области зафиксировано установление временного снежного покрова. По данным метеорологов, в ряде районов региона осадки в виде дождя сменились снегом, местами наблюдались сильные снегопады, сообщают в пресс-службе областного гидрометеоцентра.

«За прошедшие сутки, в большинстве районов прошли осадки в виде дождя переходящий в снег, местами сильный снег (0.2-13.0 мм), зафиксировано установление временного снежного покрова от одного до шести мм. В отдельных районах отмечались метели, усиление ветра до 15м/с, гололед до шести мм, на дорогах гололедица. Температура воздуха максимальная была днем от 0 до +9, минимальная ночью -2,-5», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают жителей региона о сохранении холодного фронта. Он продолжит влиять на погодные условия и постепенно переместится на южную часть области.

Ранее синоптики сообщали, что снегопады продляться до 12 октября. 13 октября осадков в Челябинской области не ожидается.

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В Челябинской области зафиксировано установление временного снежного покрова. По данным метеорологов, в ряде районов региона осадки в виде дождя сменились снегом, местами наблюдались сильные снегопады, сообщают в пресс-службе областного гидрометеоцентра. «За прошедшие сутки, в большинстве районов прошли осадки в виде дождя переходящий в снег, местами сильный снег (0.2-13.0 мм), зафиксировано установление временного снежного покрова от одного до шести мм. В отдельных районах отмечались метели, усиление ветра до 15м/с, гололед до шести мм, на дорогах гололедица. Температура воздуха максимальная была днем от 0 до +9, минимальная ночью -2,-5», — говорится в сообщении. Синоптики предупреждают жителей региона о сохранении холодного фронта. Он продолжит влиять на погодные условия и постепенно переместится на южную часть области. Ранее синоптики сообщали, что снегопады продляться до 12 октября. 13 октября осадков в Челябинской области не ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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