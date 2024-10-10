Жителей Ханты-Мансийска удивила гора снега, появившаяся на территории центра зимних видов спорта. При том, что в окружной столице еще не было снегопадов. Оказалось, сотрудники центра вскрыли снегохранилище, чтобы подготовить зимние трассы для биатлонистов.
«У нас и так рано снег выпадает. В чем необходимость развозить искусственный снег?», — задалась вопросом местная жительница в одном из городских пабликов в соцсети. «Чтобы спортсмены начали тренироваться в октябре, а не в декабре», — пояснил ей комментатор.
Оказалось, гору снега привезли из специального хранилища центра зимних видов спорта для подготовки лыжных трасс. «Ратраки уже на готовят зимнюю трассу. Они разравнивают снежный ковер, делают все дистанции удобными для тренировок. К приезду в Ханты-Мансийск первых сборных команд по биатлону и лыжным гонкам мы уложим снег на большую „петлю“ протяженностью более 7 километров», — сообщил telegram-канал «ЮграМегаСпорт».
Ранее URA.RU сообщало, что в начале октября многие города ХМАО засыпало снегом. Между тем синоптики прогнозируют в округе резкое похолодание и гололед в отдельных районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!