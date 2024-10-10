10 октября 2024

Хоккеист из Магнитогорска стал лидером по голевым передачам в НХЛ

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Евгений Малкин стал лидером среди россиян по числу голевых передач в НХЛ
Евгений Малкин стал лидером среди россиян по числу голевых передач в НХЛ Фото:

Хоккеист НХЛ Евгений Малкин в лиге стал лидером среди россиян по количеству голевых передач. Он сделал 800 передач, следом за спортсменом казался Александр Овечкин.

«Малкин первым среди россиян сделал 800 голевых передач в НХЛ. На второй строчке по голевым передачам среди россиян Александр Овечкин (697)», — подсчитали на канале «Матч ТВ».

Малкин является нападающим клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз». В последней игре с «Детройтом» (6:3) он сделал два результативных паса.

Свою карьеру хоккеист начал в спортклубе «Металлург». В составе команду он играл в период с 2003 по 2006 годы. Контракт с американской командой действует до 2026 года. В июле президент «Металлурга» Виктор Рашников рассказал, что предложил Малкину вернуться на родину и завершить карьеру в Магнитогорске. С ним земляки рассчитывают завоевать четвертый кубок Гагарина.

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Хоккеист НХЛ Евгений Малкин в лиге стал лидером среди россиян по количеству голевых передач. Он сделал 800 передач, следом за спортсменом казался Александр Овечкин. «Малкин первым среди россиян сделал 800 голевых передач в НХЛ. На второй строчке по голевым передачам среди россиян Александр Овечкин (697)», — подсчитали на канале «Матч ТВ». Малкин является нападающим клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз». В последней игре с «Детройтом» (6:3) он сделал два результативных паса. Свою карьеру хоккеист начал в спортклубе «Металлург». В составе команду он играл в период с 2003 по 2006 годы. Контракт с американской командой действует до 2026 года. В июле президент «Металлурга» Виктор Рашников рассказал, что предложил Малкину вернуться на родину и завершить карьеру в Магнитогорске. С ним земляки рассчитывают завоевать четвертый кубок Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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