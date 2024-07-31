Рашников предложил Малкину вернуться в Магнитогорск

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Евгений Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли
Евгений Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли Фото:

Президент хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Рашников предложил нападающему клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину завершить карьеру в Магнитогорске. Об этом 31 июля сообщили СМИ.

«Я ему говорил в этом году: „Женя, возвращайся. У тебя три Кубка Стэнли, у нас три Кубка Гагарина, давай завоюем ещё четвертый кубок“. У него еще два года контракта, и, конечно, мы будем очень рады его возвращению!» — приводит слова Рашникова ТАСС.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Он играл за команду с 2003 по 2006 год, после чего уехал играть в Питтсбург (США). Его контракт с американской командой заключен до 2026.

Малкин с клубом трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В Магнитогорск хоккеист приезжал в июле этого года, чтобы сыграть на прощальном матче Сергея Мозякина.

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Президент хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Рашников предложил нападающему клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину завершить карьеру в Магнитогорске. Об этом 31 июля сообщили СМИ. «Я ему говорил в этом году: „Женя, возвращайся. У тебя три Кубка Стэнли, у нас три Кубка Гагарина, давай завоюем ещё четвертый кубок“. У него еще два года контракта, и, конечно, мы будем очень рады его возвращению!» — приводит слова Рашникова ТАСС. Малкин является воспитанником «Металлурга». Он играл за команду с 2003 по 2006 год, после чего уехал играть в Питтсбург (США). Его контракт с американской командой заключен до 2026. Малкин с клубом трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В Магнитогорск хоккеист приезжал в июле этого года, чтобы сыграть на прощальном матче Сергея Мозякина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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