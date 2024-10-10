10 октября 2024

В ЯНАО приедет актер Евгений Миронов

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Евгения Миронова ждут в Ноябрьске
Евгения Миронова ждут в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьск (ЯНАО) приедет актер театра и кино, худрук «Театра наций» Евгений Миронов. Творческая встреча с жителями города запланирована на 26 октября. Миронова пригласил на Ямал губернатор Дмитрий Артюхов, сообщает портал «Ноябрьск. Информ».

«Встреча жителей города с народным артистом России Евгением Мироновым состоится в Ноябрьске уже в конце этого месяца. Она пройдет по просьбе Губернатора ЯНАО и при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа „Формула хороших дел“, — рассказывает источник.

Творческая встреча с артистом запланирована на 26 октября Универсальном зале Арт-резиденции «Миксер». Евгений Миронов расскажет о своих ролях, о творческом опыте, а также о том, как управлять театром.

Два года назад, в сентябре 2022 года в Салехарде проходил спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к Брату». Народный артист России и художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов приглашал жителей Салехарда на представление в культурно-деловой центр.

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В Ноябрьск (ЯНАО) приедет актер театра и кино, худрук «Театра наций» Евгений Миронов. Творческая встреча с жителями города запланирована на 26 октября. Миронова пригласил на Ямал губернатор Дмитрий Артюхов, сообщает портал «Ноябрьск. Информ». «Встреча жителей города с народным артистом России Евгением Мироновым состоится в Ноябрьске уже в конце этого месяца. Она пройдет по просьбе Губернатора ЯНАО и при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа „Формула хороших дел“, — рассказывает источник. Творческая встреча с артистом запланирована на 26 октября Универсальном зале Арт-резиденции «Миксер». Евгений Миронов расскажет о своих ролях, о творческом опыте, а также о том, как управлять театром. Два года назад, в сентябре 2022 года в Салехарде проходил спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к Брату». Народный артист России и художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов приглашал жителей Салехарда на представление в культурно-деловой центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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