На родине губернатора Махонина сгорело кафе «Хуторок»

В поселке Рябинино Пермского края на родине губернатора Дмитрия Махонина произошел серьезный пожар. Вечером 10 октября там сгорело кафе «Хуторок». Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 10 октября в 22:04. Локализовать пожар удалось в 22:25, а потушить полностью в 22:54. Площадь пожара составила 120 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Местные жители сообщили, что в сгоревшем здании располагалось кафе «Хуторок».
Сейчас специалисты краевого управления МЧС проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют причины возгорания. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин родился именно в поселке Рябинино. Он регулярно туда приезжает. Там же проводит отпуск.
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