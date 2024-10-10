10 октября 2024

На родине губернатора Махонина сгорело кафе «Хуторок»

В пермском поселке Рябинино сгорело кафе «Хуторок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные потушили огонь в здании
Пожарные потушили огонь в здании Фото:

В поселке Рябинино Пермского края на родине губернатора Дмитрия Махонина произошел серьезный пожар. Вечером 10 октября там сгорело кафе «Хуторок». Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 10 октября в 22:04. Локализовать пожар удалось в 22:25, а потушить полностью в 22:54. Площадь пожара составила 120 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Местные жители сообщили, что в сгоревшем здании располагалось кафе «Хуторок».

Сейчас специалисты краевого управления МЧС проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют причины возгорания. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин родился именно в поселке Рябинино. Он регулярно туда приезжает. Там же проводит отпуск.

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В поселке Рябинино Пермского края на родине губернатора Дмитрия Махонина произошел серьезный пожар. Вечером 10 октября там сгорело кафе «Хуторок». Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 10 октября в 22:04. Локализовать пожар удалось в 22:25, а потушить полностью в 22:54. Площадь пожара составила 120 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Местные жители сообщили, что в сгоревшем здании располагалось кафе «Хуторок». Сейчас специалисты краевого управления МЧС проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют причины возгорания. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин родился именно в поселке Рябинино. Он регулярно туда приезжает. Там же проводит отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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