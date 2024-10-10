Мэр Екатеринбурга похвалил коммунальщиков в разгар «дня жестянщика»

Главе Екатеринбурга Орлову и ГИБДД понравилось, как город готов к снегопадам

11 октября 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Осадки обрушились на город 10 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов положительно оценил работу коммунальных служб по подготовке к новому зимнему сезону. Его мнение разделили представители ГИБДД, еще пару дней назад критиковавшие чиновников. Об этом URA.RU сообщил участник утреннего совещания в администрации 11 октября. «Орлов оценивает ситуацию на дорогах как нормальную. Да, гололед есть, но не везде. Главной задачей было избежать повторения прошлогодней ситуации, когда дороги и тротуары были прямо завалены снегом. Присутствовавшие представители Госавтоинспекции тоже сказали, что претензий не имеют», — поделился собеседник. По его словам, Орлов попросил «не расслабляться». Также поставлена задача «переобуть» всю дорожную технику к 15 октября. И дозакупить для дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) противогололедные материалы, если требуется. «[Вице-мэр по финансам Андрей] Корюков по этому поводу немного поворчал», — добавил второй участник встречи. Осадки обрушились на Екатеринбург днем 10 октября. Как город переживает последствия снегопада (основное — адские гололеды, даже в центре), URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов положительно оценил работу коммунальных служб по подготовке к новому зимнему сезону. Его мнение разделили представители ГИБДД, еще пару дней назад критиковавшие чиновников. Об этом URA.RU сообщил участник утреннего совещания в администрации 11 октября. «Орлов оценивает ситуацию на дорогах как нормальную. Да, гололед есть, но не везде. Главной задачей было избежать повторения прошлогодней ситуации, когда дороги и тротуары были прямо завалены снегом. Присутствовавшие представители Госавтоинспекции тоже сказали, что претензий не имеют», — поделился собеседник. По его словам, Орлов попросил «не расслабляться». Также поставлена задача «переобуть» всю дорожную технику к 15 октября. И дозакупить для дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) противогололедные материалы, если требуется. «[Вице-мэр по финансам Андрей] Корюков по этому поводу немного поворчал», — добавил второй участник встречи. Осадки обрушились на Екатеринбург днем 10 октября. Как город переживает последствия снегопада (основное — адские гололеды, даже в центре), URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.