Мэр Екатеринбурга похвалил коммунальщиков в разгар «дня жестянщика»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов положительно оценил работу коммунальных служб по подготовке к новому зимнему сезону. Его мнение разделили представители ГИБДД, еще пару дней назад критиковавшие чиновников. Об этом URA.RU сообщил участник утреннего совещания в администрации 11 октября.
«Орлов оценивает ситуацию на дорогах как нормальную. Да, гололед есть, но не везде. Главной задачей было избежать повторения прошлогодней ситуации, когда дороги и тротуары были прямо завалены снегом. Присутствовавшие представители Госавтоинспекции тоже сказали, что претензий не имеют», — поделился собеседник.
По его словам, Орлов попросил «не расслабляться». Также поставлена задача «переобуть» всю дорожную технику к 15 октября. И дозакупить для дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) противогололедные материалы, если требуется. «[Вице-мэр по финансам Андрей] Корюков по этому поводу немного поворчал», — добавил второй участник встречи.
Осадки обрушились на Екатеринбург днем 10 октября. Как город переживает последствия снегопада (основное — адские гололеды, даже в центре), URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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