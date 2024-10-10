10 октября 2024

Стало известно, на что челябинцы потратят 100 миллионов рублей

Челябинцы потратят 100 миллионов рублей на жилье и автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 60% челябинцев, выиграв "состояние", в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком
Почти 60% челябинцев, выиграв "состояние", в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком Фото:

В Челябинске большинство жителей, выиграв в лотерею 100 миллионов рублей, потратили бы деньги в первую очередь на покупку квартиры или дома с земельным участком. При этом 28% челябинцев купили бы автомобиль, 18% открыли бы свое дело. Об этом сообщается в исследовании Superjob.

«Выиграв в лотерею 100 миллионов рублей, 58% жителей Челябинска в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 28% приобрели бы автомобиль. Меньшая часть горожан — 18% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес, 15% отправились бы в путешествие», — сообщили в пресс-службе.

При этом 14% горожан помогли бы родителям, 13% пожертвовали часть выигрыша на благотворительные цели. По 8% челябинцев вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад, а 5% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. Также челябинцы выразили желание потратить деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.

Мужчины чаще грезят об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, также они хотели бы открыть банковские счета. Женщины мечтают о покупке недвижимости и автомобиля. Кроме того многие представительницы прекрасного пола хотели бы отправиться в путешествие, помочь близким или отдать деньги на благотворительность.

При этом, как отмечается в исследовании, в лотерею играют 28% жителей Челябинска. В 33% случаев это мужчины, в 23% — женщины. Люди старшего поколения покупают лотерейные билеты чаще. 

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В Челябинске большинство жителей, выиграв в лотерею 100 миллионов рублей, потратили бы деньги в первую очередь на покупку квартиры или дома с земельным участком. При этом 28% челябинцев купили бы автомобиль, 18% открыли бы свое дело. Об этом сообщается в исследовании Superjob. «Выиграв в лотерею 100 миллионов рублей, 58% жителей Челябинска в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 28% приобрели бы автомобиль. Меньшая часть горожан — 18% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес, 15% отправились бы в путешествие», — сообщили в пресс-службе. При этом 14% горожан помогли бы родителям, 13% пожертвовали часть выигрыша на благотворительные цели. По 8% челябинцев вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад, а 5% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. Также челябинцы выразили желание потратить деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов. Мужчины чаще грезят об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, также они хотели бы открыть банковские счета. Женщины мечтают о покупке недвижимости и автомобиля. Кроме того многие представительницы прекрасного пола хотели бы отправиться в путешествие, помочь близким или отдать деньги на благотворительность. При этом, как отмечается в исследовании, в лотерею играют 28% жителей Челябинска. В 33% случаев это мужчины, в 23% — женщины. Люди старшего поколения покупают лотерейные билеты чаще. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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