Глава пермского управления Следкома проконтролирует расследование дела в отношении мигранта

Глава СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигранта. Руководитель ведомства 9 октября провел личный прием граждан, в ходе которого к нему обратился житель Кишертского округа. Мужчина пояснил, что иностранный гражданин совершил преступление в отношении его родственника. Он также пожаловался Головкину на работу следователей Суксунского округа.
«Мужчина обратился по вопросам расследования Суксунским следственным отделом СУ СК по Пермскому краю уголовного дела в отношении иностранного гражданина, совершившего преступление в отношении его родственника […]. Денис Валерьевич отметил, что расследование уголовных дел данной категории находится на особом контроле в следственном управлении», — поясняет пресс-служба регионального управления СКР.
Головкин также рассказал обратившемуся к нему мужчине о результатах расследования уголовного дела и дал подчиненным сотрудникам «конкретные указания», касающиеся дела. В СУ СК пообещали проинформировать жителя Кишертского округа о проверке доводов, о которых он рассказал главе ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!