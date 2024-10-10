10 октября 2024

Глава пермского управления Следкома проконтролирует расследование дела в отношении мигранта

Главе пермского управления Следкома пожаловались на работу следователей
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Головкин пообещал разобраться в уголовном деле, возбужденном в отношении мигранта
Денис Головкин пообещал разобраться в уголовном деле, возбужденном в отношении мигранта Фото:

Глава СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигранта. Руководитель ведомства 9 октября провел личный прием граждан, в ходе которого к нему обратился житель Кишертского округа. Мужчина пояснил, что иностранный гражданин совершил преступление в отношении его родственника. Он также пожаловался Головкину на работу следователей Суксунского округа.

«Мужчина обратился по вопросам расследования Суксунским следственным отделом СУ СК по Пермскому краю уголовного дела в отношении иностранного гражданина, совершившего преступление в отношении его родственника […]. Денис Валерьевич отметил, что расследование уголовных дел данной категории находится на особом контроле в следственном управлении», — поясняет пресс-служба регионального управления СКР.

Головкин также рассказал обратившемуся к нему мужчине о результатах расследования уголовного дела и дал подчиненным сотрудникам «конкретные указания», касающиеся дела. В СУ СК пообещали проинформировать жителя Кишертского округа о проверке доводов, о которых он рассказал главе ведомства.

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Глава СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигранта. Руководитель ведомства 9 октября провел личный прием граждан, в ходе которого к нему обратился житель Кишертского округа. Мужчина пояснил, что иностранный гражданин совершил преступление в отношении его родственника. Он также пожаловался Головкину на работу следователей Суксунского округа. «Мужчина обратился по вопросам расследования Суксунским следственным отделом СУ СК по Пермскому краю уголовного дела в отношении иностранного гражданина, совершившего преступление в отношении его родственника […]. Денис Валерьевич отметил, что расследование уголовных дел данной категории находится на особом контроле в следственном управлении», — поясняет пресс-служба регионального управления СКР. Головкин также рассказал обратившемуся к нему мужчине о результатах расследования уголовного дела и дал подчиненным сотрудникам «конкретные указания», касающиеся дела. В СУ СК пообещали проинформировать жителя Кишертского округа о проверке доводов, о которых он рассказал главе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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