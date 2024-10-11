Лавров: Россия не следит за новостями об «украинском саммите мира»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о незаинтересованности России в «украинском саммите мира». Он подчеркнул, что информация о второй «мирной конференции» для урегулирования конфликта не привлекает внимания Москвы.
«Нам это неинтересно», — заявил Лавров. его слова передает RT. Он также напомнил, что официальная позиция России по вопросу завершения конфликта на Украине была изложена президентом Владимиром Путиным еще 14 июня 2024 года.
Во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России 14 июня Путин предложил Киеву вывести украинские войска с территорий, которые Москва считает суверенными границами, включая Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики. Вторым ключевым условием для мирного разрешения конфликта является требование к Украине официально отказаться от планов вступления в НАТО.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о незаинтересованности России в «украинском саммите мира». Он подчеркнул, что информация о второй «мирной конференции» для урегулирования конфликта не привлекает внимания Москвы. «Нам это неинтересно», — заявил Лавров. его слова передает RT. Он также напомнил, что официальная позиция России по вопросу завершения конфликта на Украине была изложена президентом Владимиром Путиным еще 14 июня 2024 года. Во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России 14 июня Путин предложил Киеву вывести украинские войска с территорий, которые Москва считает суверенными границами, включая Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики. Вторым ключевым условием для мирного разрешения конфликта является требование к Украине официально отказаться от планов вступления в НАТО.