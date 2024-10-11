В Тюменском районе отказались чистить снег, посчитав октябрь «летним периодом»

В тюменском поселке Московский дорожные службы приступят к уборке снега только 15 октября, несмотря на выпавшие осадки. Сообщение об этом появилось в комментариях на официальной странице главы Тюменского района Ольги Зиминой в социальной сети «ВКонтакте».
«Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети Московского МО начнутся с 15 октября. Контракт находится на стадии заключения. В рамках летнего содержания дорог уборка снега не предусмотрена», — указано в сообщении.
Как сообщают сами жители поселка, дороги между Московским и деревней Падерина покрыты толстым слоем снега и коркой льда. А по ним ездит общественный транспорт и школьный автобус. Ранее URA.RU писало, что глава Тюменского района Ольга Зимина назвала встречу с жителями «балаганом».
Агентство направило запрос в администрацию Тюменского района. Ответ на него ожидается.
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В тюменском поселке Московский дорожные службы приступят к уборке снега только 15 октября, несмотря на выпавшие осадки. Сообщение об этом появилось в комментариях на официальной странице главы Тюменского района Ольги Зиминой в социальной сети «ВКонтакте». «Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети Московского МО начнутся с 15 октября. Контракт находится на стадии заключения. В рамках летнего содержания дорог уборка снега не предусмотрена», — указано в сообщении. Как сообщают сами жители поселка, дороги между Московским и деревней Падерина покрыты толстым слоем снега и коркой льда. А по ним ездит общественный транспорт и школьный автобус. Ранее URA.RU писало, что глава Тюменского района Ольга Зимина назвала встречу с жителями «балаганом». Агентство направило запрос в администрацию Тюменского района. Ответ на него ожидается.