В Тюменском районе отказались чистить снег, посчитав октябрь «летним периодом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Садоводческое общество "Плодовое". Тюмень, снег на дороге, дачные участки
Дороги в Тюменском районе занесены снегом, но к уборке приступят только 15 октября Фото:

В тюменском поселке Московский дорожные службы приступят к уборке снега только 15 октября, несмотря на выпавшие осадки. Сообщение об этом появилось в комментариях на официальной странице главы Тюменского района Ольги Зиминой в социальной сети «ВКонтакте».

«Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети Московского МО начнутся с 15 октября. Контракт находится на стадии заключения. В рамках летнего содержания дорог уборка снега не предусмотрена», — указано в сообщении.

Как сообщают сами жители поселка, дороги между Московским и деревней Падерина покрыты толстым слоем снега и коркой льда. А по ним ездит общественный транспорт и школьный автобус. Ранее URA.RU писало, что глава Тюменского района Ольга Зимина назвала встречу с жителями «балаганом».

Агентство направило запрос в администрацию Тюменского района. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменском поселке Московский дорожные службы приступят к уборке снега только 15 октября, несмотря на выпавшие осадки. Сообщение об этом появилось в комментариях на официальной странице главы Тюменского района Ольги Зиминой в социальной сети «ВКонтакте». «Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети Московского МО начнутся с 15 октября. Контракт находится на стадии заключения. В рамках летнего содержания дорог уборка снега не предусмотрена», — указано в сообщении. Как сообщают сами жители поселка, дороги между Московским и деревней Падерина покрыты толстым слоем снега и коркой льда. А по ним ездит общественный транспорт и школьный автобус. Ранее URA.RU писало, что глава Тюменского района Ольга Зимина назвала встречу с жителями «балаганом». Агентство направило запрос в администрацию Тюменского района. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...