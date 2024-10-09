В тюменском селе Перевалово, во время собрания с жителями, глава Тюменского района Ольга Зимина заявила, что возмущения участников встречи — это «балаган» и она готова прекратить дальнейшее общение. Видео с мероприятия появилось в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы просили вас направить вопросы в адрес администрации Переваловского сельского поселения. Но обращения не поступили. Если вы предполагает превратить встречу в „балаган“, то я тогда положу микрофон и уйду отсюда», — заявила глава Тюменского района Ольга Зимина. Реакцию чиновницы участники встречи получили после того, как указали, что неоднократно направляли обращения.
В посте также указывается, что обращения жителей не дошли до администрации из-за ошибки в адресе электронной почты, который был указана в открытом доступе. Дома в селе Перевалово построены с нарушениями, они не были подключены к электричеству. Конфликт между застройщиком и жителями разгорелся после того, как часть домов была подарена участникам СВО. В отношении застройщика ведется дело по обвинению в мошенничестве.
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В тюменском селе Перевалово, во время собрания с жителями, глава Тюменского района Ольга Зимина заявила, что возмущения участников встречи — это «балаган» и она готова прекратить дальнейшее общение. Видео с мероприятия появилось в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Мы просили вас направить вопросы в адрес администрации Переваловского сельского поселения. Но обращения не поступили. Если вы предполагает превратить встречу в „балаган“, то я тогда положу микрофон и уйду отсюда», — заявила глава Тюменского района Ольга Зимина. Реакцию чиновницы участники встречи получили после того, как указали, что неоднократно направляли обращения. В посте также указывается, что обращения жителей не дошли до администрации из-за ошибки в адресе электронной почты, который был указана в открытом доступе. Дома в селе Перевалово построены с нарушениями, они не были подключены к электричеству. Конфликт между застройщиком и жителями разгорелся после того, как часть домов была подарена участникам СВО. В отношении застройщика ведется дело по обвинению в мошенничестве.