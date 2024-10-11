Снегопад закончится к вечеру 11 октября
новость из сюжетаСвердловскую область накрыл первый снегопад
Снегопад в Екатеринбурге идет вторые сутки, начиная с 10 октября. На дорогах и тротуарах образовались гололед и грязные сугробы, а цены на такси взлетели вдвое, несмотря на отсутствие дорожного трафика. Уборочную технику уже вывели бороться с последствиями непогоды. В материале URA.RU публикует кадры, как уральская столица переживает приход стихии.
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