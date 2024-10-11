На тротуарах лед, а дороги в грязной каше: как Екатеринбург переживает первые снегопады. Фото

На улицы Екатеринбурга вывели технику для уборки сугробов и грязи
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад закончится к вечеру 11 октября
Снегопад закончится к вечеру 11 октября Фото:
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Снегопад в Екатеринбурге идет вторые сутки, начиная с 10 октября. На дорогах и тротуарах образовались гололед и грязные сугробы, а цены на такси взлетели вдвое, несмотря на отсутствие дорожного трафика. Уборочную технику уже вывели бороться с последствиями непогоды. В материале URA.RU публикует кадры, как уральская столица переживает приход стихии.

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Снегопад в Екатеринбурге идет вторые сутки, начиная с 10 октября. На дорогах и тротуарах образовались гололед и грязные сугробы, а цены на такси взлетели вдвое, несмотря на отсутствие дорожного трафика. Уборочную технику уже вывели бороться с последствиями непогоды. В материале URA.RU публикует кадры, как уральская столица переживает приход стихии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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