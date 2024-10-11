Пожилой свердловчанин на «Ниве» врезался в «Камаз» на скользкой трассе и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на скользкой трассе
Авария произошла на скользкой трассе Фото:

На третьем километре дороги Билимбай — Тарасково (Свердловская область) 73-летний водитель Lada Niva, мчась на большой скорости, врезался в «Камаз». Мужчина умер до приезда скорой, сообщает региональная Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над управлением, допустил столкновение с движущимся навстречу „Камазом“. Им управлял водитель 1974 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, до прибытия бригады медиков», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Авария произошла 11 октября в 09:03. Сейчас на месте ДТП проводят расследование. Как ранее сообщало URA.RU, с вечера 9 ноября в Свердловской области идут снежные осадки. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.

Водитель легковушки погиб до приезда врачей
Водитель легковушки погиб до приезда врачей
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В ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дорогах
В ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дорогах
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На третьем километре дороги Билимбай — Тарасково (Свердловская область) 73-летний водитель Lada Niva, мчась на большой скорости, врезался в «Камаз». Мужчина умер до приезда скорой, сообщает региональная Госавтоинспекция. «По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над управлением, допустил столкновение с движущимся навстречу „Камазом“. Им управлял водитель 1974 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, до прибытия бригады медиков», — отмечается в сообщении ГИБДД. Авария произошла 11 октября в 09:03. Сейчас на месте ДТП проводят расследование. Как ранее сообщало URA.RU, с вечера 9 ноября в Свердловской области идут снежные осадки. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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