На третьем километре дороги Билимбай — Тарасково (Свердловская область) 73-летний водитель Lada Niva, мчась на большой скорости, врезался в «Камаз». Мужчина умер до приезда скорой, сообщает региональная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над управлением, допустил столкновение с движущимся навстречу „Камазом“. Им управлял водитель 1974 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, до прибытия бригады медиков», — отмечается в сообщении ГИБДД.
Авария произошла 11 октября в 09:03. Сейчас на месте ДТП проводят расследование. Как ранее сообщало URA.RU, с вечера 9 ноября в Свердловской области идут снежные осадки. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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