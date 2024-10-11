Японская организация Nihon Hidankyo получила Нобелевскую премию мира

11 октября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Нобелевскую премию мира получит японская организация Nihon Hidankyo Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Японская организация Nihon Hidankyo, представляющая интересы выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, стала лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года. Решение о вручении престижной награды было принято Норвежским Нобелевским комитетом. «Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить NobelPeacePrize 2024 японской организации Nihon Hidankyo», — говорится в заявлении, которое опубликовано в соцсети Х. Также было подчеркнуто, что Nihon Hidankyo заслуживает награды за свою деятельность в демонстрации последствий использования ядерного оружия и вклад в борьбу за его неприменение в будущем. Организация активно работает на международном уровне, распространяя свидетельства выживших, известных как Hibakusha, чтобы поднять осведомленность о разрушительных последствиях ядерных войн. Их истории и постоянная работа стали ключевым элементом в движении против ядерного оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Японская организация Nihon Hidankyo, представляющая интересы выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, стала лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года. Решение о вручении престижной награды было принято Норвежским Нобелевским комитетом. «Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить NobelPeacePrize 2024 японской организации Nihon Hidankyo», — говорится в заявлении, которое опубликовано в соцсети Х. Также было подчеркнуто, что Nihon Hidankyo заслуживает награды за свою деятельность в демонстрации последствий использования ядерного оружия и вклад в борьбу за его неприменение в будущем. Организация активно работает на международном уровне, распространяя свидетельства выживших, известных как Hibakusha, чтобы поднять осведомленность о разрушительных последствиях ядерных войн. Их истории и постоянная работа стали ключевым элементом в движении против ядерного оружия.