Японская организация Nihon Hidankyo получила Нобелевскую премию мира

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Нобелевскую премию мира получит японская организация Nihon Hidankyo Фото:

Японская организация Nihon Hidankyo, представляющая интересы выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, стала лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года. Решение о вручении престижной награды было принято Норвежским Нобелевским комитетом.

«Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить NobelPeacePrize 2024 японской организации Nihon Hidankyo», — говорится в заявлении, которое опубликовано в соцсети Х. Также было подчеркнуто, что Nihon Hidankyo заслуживает награды за свою деятельность в демонстрации последствий использования ядерного оружия и вклад в борьбу за его неприменение в будущем.

Организация активно работает на международном уровне, распространяя свидетельства выживших, известных как Hibakusha, чтобы поднять осведомленность о разрушительных последствиях ядерных войн. Их истории и постоянная работа стали ключевым элементом в движении против ядерного оружия.

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Японская организация Nihon Hidankyo, представляющая интересы выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, стала лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года. Решение о вручении престижной награды было принято Норвежским Нобелевским комитетом. «Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить NobelPeacePrize 2024 японской организации Nihon Hidankyo», — говорится в заявлении, которое опубликовано в соцсети Х. Также было подчеркнуто, что Nihon Hidankyo заслуживает награды за свою деятельность в демонстрации последствий использования ядерного оружия и вклад в борьбу за его неприменение в будущем. Организация активно работает на международном уровне, распространяя свидетельства выживших, известных как Hibakusha, чтобы поднять осведомленность о разрушительных последствиях ядерных войн. Их истории и постоянная работа стали ключевым элементом в движении против ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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