Челябинцам раскрыли районы с самым дорогим жильем в сентябре. Инфографика

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке продаются в трех районах Челябинска

11 октября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Самые дорогие квартиры на вторичке в сентябре продавались в микрорайоне «Пригородный» под Челябинском Вадим Ахметов По стоимости квартир на вторичном рынке в сентябре 2024 года лидировал микрорайон Пригородный, расположенный под Челябинском в Сосновском районе. Жилье там продавали по 126 тысяч 413 рублей за квадратный метр. «За сентябрь 2024 лидером по средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске стал микрорайон Пригородный — 126 тысяч 413 рублей за квадратный метр, объем предложения там составил восемь квартир. На втором месте по величине удельной цены — район Центральный, где в среднем удельная цена составила 110 тысяч 116 рублей за квадрат (95 квартир в предложении). На третьем месте — район Советский с удельной ценой — 106 тысяч 262 рубля за квадратный метр (82 квартиры)», — сообщили в пресс-службе «Этажи». Также в августе по сравнению с сентябрем число предложений о продаже квартир на вторичном рынке выросло на 3,42% (на 36 квартир). На челябинском рынке вторичной недвижимости на данный момент продается 46% однокомнатных квартир, 38% двухкомнатных квартир и 13% — трехкомнатных квартир. При этом больше всего вторичных квартир выставлено на продажу в Курчатовском районе. В Челябинске лидером по стоимости квартир на вторичном рынке в сентябре 2024 года стал поселок Пригородный, расположенный под Челябинском в Сосновском районе пресс-служба «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По стоимости квартир на вторичном рынке в сентябре 2024 года лидировал микрорайон Пригородный, расположенный под Челябинском в Сосновском районе. Жилье там продавали по 126 тысяч 413 рублей за квадратный метр. «За сентябрь 2024 лидером по средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске стал микрорайон Пригородный — 126 тысяч 413 рублей за квадратный метр, объем предложения там составил восемь квартир. На втором месте по величине удельной цены — район Центральный, где в среднем удельная цена составила 110 тысяч 116 рублей за квадрат (95 квартир в предложении). На третьем месте — район Советский с удельной ценой — 106 тысяч 262 рубля за квадратный метр (82 квартиры)», — сообщили в пресс-службе «Этажи». Также в августе по сравнению с сентябрем число предложений о продаже квартир на вторичном рынке выросло на 3,42% (на 36 квартир). На челябинском рынке вторичной недвижимости на данный момент продается 46% однокомнатных квартир, 38% двухкомнатных квартир и 13% — трехкомнатных квартир. При этом больше всего вторичных квартир выставлено на продажу в Курчатовском районе.