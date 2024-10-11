Челябинцам раскрыли районы с самым дорогим жильем в сентябре. Инфографика

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке продаются в трех районах Челябинска
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Самые дорогие квартиры на вторичке в сентябре продавались в микрорайоне «Пригородный» под Челябинском
Самые дорогие квартиры на вторичке в сентябре продавались в микрорайоне «Пригородный» под Челябинском

По стоимости квартир на вторичном рынке в сентябре 2024 года лидировал микрорайон Пригородный, расположенный под Челябинском в Сосновском районе. Жилье там продавали по 126 тысяч 413 рублей за квадратный метр.

«За сентябрь 2024 лидером по средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске стал микрорайон Пригородный — 126 тысяч 413 рублей за квадратный метр, объем предложения там составил восемь квартир. На втором месте по величине удельной цены — район Центральный, где в среднем удельная цена составила 110 тысяч 116 рублей за квадрат (95 квартир в предложении). На третьем месте — район Советский с удельной ценой — 106 тысяч 262 рубля за квадратный метр (82 квартиры)», — сообщили в пресс-службе «Этажи».

Также в августе по сравнению с сентябрем число предложений о продаже квартир на вторичном рынке выросло на 3,42% (на 36 квартир). На челябинском рынке вторичной недвижимости на данный момент продается 46% однокомнатных квартир, 38% двухкомнатных квартир и 13% — трехкомнатных квартир. При этом больше всего вторичных квартир выставлено на продажу в Курчатовском районе.

В Челябинске лидером по стоимости квартир на вторичном рынке в сентябре 2024 года стал поселок Пригородный, расположенный под Челябинском в Сосновском районе
В Челябинске лидером по стоимости квартир на вторичном рынке в сентябре 2024 года стал поселок Пригородный, расположенный под Челябинском в Сосновском районе

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По стоимости квартир на вторичном рынке в сентябре 2024 года лидировал микрорайон Пригородный, расположенный под Челябинском в Сосновском районе. Жилье там продавали по 126 тысяч 413 рублей за квадратный метр. «За сентябрь 2024 лидером по средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске стал микрорайон Пригородный — 126 тысяч 413 рублей за квадратный метр, объем предложения там составил восемь квартир. На втором месте по величине удельной цены — район Центральный, где в среднем удельная цена составила 110 тысяч 116 рублей за квадрат (95 квартир в предложении). На третьем месте — район Советский с удельной ценой — 106 тысяч 262 рубля за квадратный метр (82 квартиры)», — сообщили в пресс-службе «Этажи». Также в августе по сравнению с сентябрем число предложений о продаже квартир на вторичном рынке выросло на 3,42% (на 36 квартир). На челябинском рынке вторичной недвижимости на данный момент продается 46% однокомнатных квартир, 38% двухкомнатных квартир и 13% — трехкомнатных квартир. При этом больше всего вторичных квартир выставлено на продажу в Курчатовском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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