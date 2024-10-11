Силовики отобрали у екатеринбургского авторитета «Бентли» и «Гелик». Фото

У екатеринбургского авторитета Гасанова приставы и полиция изъяли элитные авто

11 октября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Одну машину изъяли из-за долга, вторая была в розыске (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU У криминального авторитета Марселя Гасанова судебные приставы и полиция забрали автомобили Bentley и Mercedes-Benz G-класс. Один был изъят из-за долга, второй находился в розыске. Подробности URA.RU сообщил источник. «Сотрудники ФССП забрали дорогостоящий внедорожник „Гелендваген“ из-за долга перед пенсионером. В момент ареста автомобиля за рулем находился не сам хозяин, а известный представитель азербайджанской диаспоры. Он титулованный спортсмен, а также тренер по дзюдо. В момент ареста азербайджанец находился в состоянии наркотического опьянения. После медосвидетельствования его поставили на учет к наркологу», — объяснил собеседник агентства. Кому именно задолжал Гасанов, он уточнить затруднился. По его данным, это тоже один из членов диаспоры. «Марсель долгое время уклонялся платить долг, говорил, что денег нет. Тот был вынужден все решать в правовом поле. Судебные приставы и арестовали „Гелик“, чтобы взыскать необходимую сумму», — добавил источник. Какова эта сумма, он также назвать затруднился. Но и это еще не все проблемы, которые свалились на авторитета. Оказалось, что ранее полицейские изъяли у него автомобиль марки «Бентли», находившийся в розыске. «По версии сыщиков, Гасанов, находясь в сговоре с представителями азербайджанской общины, украл эту машину у коммерсанта. Он обещал выплатить за нее деньги, но тот пошел в полицию», — добавил собеседник. В распоряжении агентства не оказалось телефона Марселя Гасанова, чтобы взять у него комментарий. Он может обратиться в редакцию и озвучить свою позицию. Гасанов сразу лишился «Мерседеса» и «Бентли» Фото: предоставлено источником агентства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У криминального авторитета Марселя Гасанова судебные приставы и полиция забрали автомобили Bentley и Mercedes-Benz G-класс. Один был изъят из-за долга, второй находился в розыске. Подробности URA.RU сообщил источник. «Сотрудники ФССП забрали дорогостоящий внедорожник „Гелендваген“ из-за долга перед пенсионером. В момент ареста автомобиля за рулем находился не сам хозяин, а известный представитель азербайджанской диаспоры. Он титулованный спортсмен, а также тренер по дзюдо. В момент ареста азербайджанец находился в состоянии наркотического опьянения. После медосвидетельствования его поставили на учет к наркологу», — объяснил собеседник агентства. Кому именно задолжал Гасанов, он уточнить затруднился. По его данным, это тоже один из членов диаспоры. «Марсель долгое время уклонялся платить долг, говорил, что денег нет. Тот был вынужден все решать в правовом поле. Судебные приставы и арестовали „Гелик“, чтобы взыскать необходимую сумму», — добавил источник. Какова эта сумма, он также назвать затруднился. Но и это еще не все проблемы, которые свалились на авторитета. Оказалось, что ранее полицейские изъяли у него автомобиль марки «Бентли», находившийся в розыске. «По версии сыщиков, Гасанов, находясь в сговоре с представителями азербайджанской общины, украл эту машину у коммерсанта. Он обещал выплатить за нее деньги, но тот пошел в полицию», — добавил собеседник. В распоряжении агентства не оказалось телефона Марселя Гасанова, чтобы взять у него комментарий. Он может обратиться в редакцию и озвучить свою позицию.