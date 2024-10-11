В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять нового президента США

Песков: Путин не планирует поздравлять будущего лидера США с победой

11 октября 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять нового главу США с победой из-за недружественной политики Штатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не будет поздравлять будущего главу США с победой на президентских выборах, которые пройдут в начале ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вряд ли [Путин будет поздравлять]. Они [Штаты] же крайне недружественные государства», — сказал Песков в ответ на вопрос telegram-канала Shot. Поздравления с победой не планируются, поскольку у США недружественная политика к РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять будущего главу США с победой на президентских выборах, которые пройдут в начале ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вряд ли [Путин будет поздравлять]. Они [Штаты] же крайне недружественные государства», — сказал Песков в ответ на вопрос telegram-канала Shot. Поздравления с победой не планируются, поскольку у США недружественная политика к РФ.