В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять нового президента США

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять нового главу США с победой из-за недружественной политики Штатов
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять будущего главу США с победой на президентских выборах, которые пройдут в начале ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вряд ли [Путин будет поздравлять]. Они [Штаты] же крайне недружественные государства», — сказал Песков в ответ на вопрос telegram-канала Shot. Поздравления с победой не планируются, поскольку у США недружественная политика к РФ.
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