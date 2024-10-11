В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять нового президента США

Песков: Путин не планирует поздравлять будущего лидера США с победой
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Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять нового главу США с победой из-за недружественной политики Штатов
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять нового главу США с победой из-за недружественной политики Штатов Фото:

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять будущего главу США с победой на президентских выборах, которые пройдут в начале ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вряд ли [Путин будет поздравлять]. Они [Штаты] же крайне недружественные государства», — сказал Песков в ответ на вопрос telegram-канала Shot. Поздравления с победой не планируются, поскольку у США недружественная политика к РФ.

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Президент России Владимир Путин не будет поздравлять будущего главу США с победой на президентских выборах, которые пройдут в начале ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вряд ли [Путин будет поздравлять]. Они [Штаты] же крайне недружественные государства», — сказал Песков в ответ на вопрос telegram-канала Shot. Поздравления с победой не планируются, поскольку у США недружественная политика к РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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