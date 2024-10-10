10 октября 2024

В ХМАО водители автобусов устроили повторную забастовку

В Пыть-Яхе водители автобусов отказываются выходить в рейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Контракт мэрии Пыть-Яха с ООО "Запсибавто" будет расторгнут 15 октября
Контракт мэрии Пыть-Яха с ООО "Запсибавто" будет расторгнут 15 октября Фото:

В Пыть-Яхе водители автобусов компании-перевозчика ООО «Запсибавто» вновь не вышли в рейсы. Контракт с подрядчиком будет расторгнут 15 октября, сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня водители ООО „Запсибавто“ не вышли на линию для осуществления перевозки пассажиров. При этом контракт администрации с данным поставщиком не расторгнут», — сообщила мэрия.

Начальник управления по правовым вопросам администрации Пыть-Яха Ольга Медведева объявила, что контракт с перевозчиком будет расторгнут 15 октября. «2 октября было принято решение о расторжении муниципального контракта с ООО „Запсибавто“. Оно вступает в силу спустя десять дней. С 15 октября контракт будет считаться расторгнутым. У подрядчика было время исправить ситуацию, но качество услуг не улучшилось», — прокомментировала Медведева.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе водители автобусов устроили забастовку и отказались выходить на работу якобы из-за невыплаты зарплаты. Водители массово пишут заявления на увольнение, а из-за транспортного коллапса жителям города приходится заказывать такси.

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В Пыть-Яхе водители автобусов компании-перевозчика ООО «Запсибавто» вновь не вышли в рейсы. Контракт с подрядчиком будет расторгнут 15 октября, сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня водители ООО „Запсибавто“ не вышли на линию для осуществления перевозки пассажиров. При этом контракт администрации с данным поставщиком не расторгнут», — сообщила мэрия. Начальник управления по правовым вопросам администрации Пыть-Яха Ольга Медведева объявила, что контракт с перевозчиком будет расторгнут 15 октября. «2 октября было принято решение о расторжении муниципального контракта с ООО „Запсибавто“. Оно вступает в силу спустя десять дней. С 15 октября контракт будет считаться расторгнутым. У подрядчика было время исправить ситуацию, но качество услуг не улучшилось», — прокомментировала Медведева. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе водители автобусов устроили забастовку и отказались выходить на работу якобы из-за невыплаты зарплаты. Водители массово пишут заявления на увольнение, а из-за транспортного коллапса жителям города приходится заказывать такси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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