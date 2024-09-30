Жители Пыть-Яха вынуждены заказывать такси из-за коллапса общественного транспорта

В Пыть-Яхе жители вынуждены заказывать такси из-за транспортного коллапса. Сегодня на целый город вышел один автобус, об этом URA.RU сообщила депутат городской думы Людмила Завадская.
«Звонила в мэрию, мне там ответили, что с первого октября на линию вышел единственный автобус №1. Но этот маршрут захватывает только центральные улицы города, а как людям добираться из отдаленных микрорайонов? Не у каждого есть личный автомобиль или финансовая возможность ежедневно ездить на такси. Утром горожане больше часа ожидали на остановках общественный транспорт», — рассказала журналисту агентства Завадская.
Пользуясь ситуацией, таксисты резко взвинтили цены на услуги. По словам местной общественницы, сейчас одна поездка стоит от 400 рублей.
«Говорят, что таксисты приезжают даже из Нефтеюганска. Что происходило в прошлом году и происходит сейчас с общественным транспортом — две колоссальные разницы. Сейчас вообще нет автобусов! Люди жалуются, что не могут никуда попасть. В сентябре на общественном совете по ЖКХ мы обсуждали в мэрии тему запуска маршруток. Нам тогда власти муниципалитета ответили, что это невыгодно для перевозчиков», — пояснила агентству активистка.
В пресс-службу мэрии Пыть-Яха был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в городе Пыть-Яхе усугубляется коллапс на общественном транспорте. Водители городских автобусов массово пишут заявления на увольнения и отказываются выходить на рейсы.
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