Екатеринбург и Первоуральск получат почти полмиллиарда из резервной казны РФ

Екатеринбург и Первоуральск получат почти 500 миллионов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Деньги предоставит Фонд национального благосостояния, а распорядителем выступит Фонд содействия реформированию ЖКХ, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Мы максимально используем имеющиеся инструменты федеральной поддержки, в том числе такие, как „Инфраструктурное меню“, для проведения работ по модернизации коммунального комплекса», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. На уральскую столицу полагается 224,6 млн рублей, а на Первоуральск — 268,5 млн рублей.
Займ для Екатеринбурга пойдет на реконструкцию теплосетей на улице Монтерской, что уменьшит теплопотери и повысит надежность системы для 18 тысяч горожан. В Первоуральске планируется модернизация 11,5 километра теплосетей, что улучшит услуги для семи тысяч жителей. Оба проекта будут реализованы к следующему отопительному сезону 2025—2026 годов.
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