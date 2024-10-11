Екатеринбург и Первоуральск получат почти полмиллиарда из резервной казны РФ

Екатеринбургу и Первоуральску займут почти полмиллиарда на ремонт теплосетей
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Александр Астахов на ремонте тепловых сетей. Челябинск, трубопровод, теплотрасса, ремонт теплотрассы, труба, теплосети, теплосети, чктс, тепломагистраль
Больше половины суммы направят в Первоуральск Фото:

Екатеринбург и Первоуральск получат почти 500 миллионов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Деньги предоставит Фонд национального благосостояния, а распорядителем выступит Фонд содействия реформированию ЖКХ, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Мы максимально используем имеющиеся инструменты федеральной поддержки, в том числе такие, как „Инфраструктурное меню“, для проведения работ по модернизации коммунального комплекса», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. На уральскую столицу полагается 224,6 млн рублей, а на Первоуральск — 268,5 млн рублей.

Займ для Екатеринбурга пойдет на реконструкцию теплосетей на улице Монтерской, что уменьшит теплопотери и повысит надежность системы для 18 тысяч горожан. В Первоуральске планируется модернизация 11,5 километра теплосетей, что улучшит услуги для семи тысяч жителей. Оба проекта будут реализованы к следующему отопительному сезону 2025—2026 годов.

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Екатеринбург и Первоуральск получат почти 500 миллионов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Деньги предоставит Фонд национального благосостояния, а распорядителем выступит Фонд содействия реформированию ЖКХ, рассказали в департаменте информполитики региона. «Мы максимально используем имеющиеся инструменты федеральной поддержки, в том числе такие, как „Инфраструктурное меню“, для проведения работ по модернизации коммунального комплекса», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. На уральскую столицу полагается 224,6 млн рублей, а на Первоуральск — 268,5 млн рублей. Займ для Екатеринбурга пойдет на реконструкцию теплосетей на улице Монтерской, что уменьшит теплопотери и повысит надежность системы для 18 тысяч горожан. В Первоуральске планируется модернизация 11,5 километра теплосетей, что улучшит услуги для семи тысяч жителей. Оба проекта будут реализованы к следующему отопительному сезону 2025—2026 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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