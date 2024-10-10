На СВО погиб стрелок из Тюменской области

Прощание с погибшим состоится в родном городе бойца
В ходе проведения специальной военной операции погиб стрелок из Ялуторовска Евгений Флянц. Об этом сообщили в городской администрации.
«Наш земляк, ефрейтор, старший стрелок мотострелкового отделения Евгений Владимирович Флянц погиб при участии в специальной военной операции. Ялуторовск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником», — такое сообщение появилось в официальной группе администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте».
Погибший боец подписал контакт с Минобороны в 2022 году. Прощание с ним состоится 12 октября в родном городе героя.
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