10 октября 2024

На СВО погиб стрелок из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим состоится в родном городе бойца
Прощание с погибшим состоится в родном городе бойца Фото:

В ходе проведения специальной военной операции погиб стрелок из Ялуторовска Евгений Флянц. Об этом сообщили в городской администрации.

«Наш земляк, ефрейтор, старший стрелок мотострелкового отделения Евгений Владимирович Флянц погиб при участии в специальной военной операции. Ялуторовск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником», — такое сообщение появилось в официальной группе администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте».

Погибший боец подписал контакт с Минобороны в 2022 году. Прощание с ним состоится 12 октября в родном городе героя.

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В ходе проведения специальной военной операции погиб стрелок из Ялуторовска Евгений Флянц. Об этом сообщили в городской администрации. «Наш земляк, ефрейтор, старший стрелок мотострелкового отделения Евгений Владимирович Флянц погиб при участии в специальной военной операции. Ялуторовск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником», — такое сообщение появилось в официальной группе администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте». Погибший боец подписал контакт с Минобороны в 2022 году. Прощание с ним состоится 12 октября в родном городе героя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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