На тюменской «трассе смерти» введут ограничения

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с 13 по 17 октября ежедневно по 50 минут будут ограничивать движение из-за монтажа надземного перехода. Об этом сообщили в региональном Уралуправтодоре.
«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничат движение с 13 октября. На км 226 компанией „Мостострой“ будут производиться работы по монтажу балок пролетного строения», — сообщили в ведомстве.
Ограничения продлятся 50 минут. Они будут распределены по следующему графику:
13.10 10:00 — 10:50
14.10 10:00 — 10:50
15.10 10:00 — 10:50
15.10 14:00 — 14:50
16.10 10:00 — 10:50
16.10 14:00 — 14:50
17.10 09:00 — 09:50.
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