На тюменской «трассе смерти» введут ограничения

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск четыре дня будут монтировать переход
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение будет ежедневным по 50 минут
Ограничение будет ежедневным по 50 минут Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с 13 по 17 октября ежедневно по 50 минут будут ограничивать движение из-за монтажа надземного перехода. Об этом сообщили в региональном Уралуправтодоре.

«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничат движение с 13 октября. На км 226 компанией „Мостострой“ будут производиться работы по монтажу балок пролетного строения», — сообщили в ведомстве.

Ограничения продлятся 50 минут. Они будут распределены по следующему графику:

13.10 10:00 — 10:50

14.10 10:00 — 10:50

15.10 10:00 — 10:50

15.10 14:00 — 14:50

16.10 10:00 — 10:50

16.10 14:00 — 14:50

17.10 09:00 — 09:50.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с 13 по 17 октября ежедневно по 50 минут будут ограничивать движение из-за монтажа надземного перехода. Об этом сообщили в региональном Уралуправтодоре. «На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничат движение с 13 октября. На км 226 компанией „Мостострой“ будут производиться работы по монтажу балок пролетного строения», — сообщили в ведомстве. Ограничения продлятся 50 минут. Они будут распределены по следующему графику: 13.10 10:00 — 10:50 14.10 10:00 — 10:50 15.10 10:00 — 10:50 15.10 14:00 — 14:50 16.10 10:00 — 10:50 16.10 14:00 — 14:50 17.10 09:00 — 09:50.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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