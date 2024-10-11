Пермяки жалуются на невозможность дозвониться на горячую линию по теплу

Власти Перми провели прямую линию по вопросам отопления 10 октября с 11:00 до 13:00. Однако многие пермяки так и не смогли на нее дозвониться. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Я делала порядка 70 дозвонов в течение двух часов. Играла мелодия, а потом звонок сбрасывался, или сразу шли короткие гудки. Пытались дозвониться соседи, но у них тоже ничего не получилось. Отопление в доме отключили в прошлую пятницу», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница Перми Мария.
URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми отчитались о подаче тепла в жилые дома. По информации на сайте городской администрации, в городе теплом обеспечены более 99% жилых домов.
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