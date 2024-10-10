Власти Перми отчитались о подаче тепла в жилые дома

В Перми теплом обеспечены более 99% жилых домов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«В Перми более 99% домов обеспечены теплом. Проведены все необходимые подготовительные работы, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в холодный период. Отопление подано почти во все социально значимые объекты: это все детсады и школы, 31 объект культуры, 216 объектов здравоохранения и 28 учреждений физкультуры и спорта», — отчитались власти.
Отопительный сезон в Перми стартовал в сентябре, первыми тепло получили объекты социальной сферы. Жилые дома начали подключать к отоплению с 23 сентября. Процесс запуска тепла осуществлялся поэтапно.
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