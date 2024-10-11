Откуда берется лишний вес и как правильно худеть: советы эндокринолога

Эндокринолог Махрова дала несколько, почему люди полнправильно худеть

11 октября 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Число людей с лишним весом за последние пять лет в России выросло до 62,5%. Фото: Анна Майорова 11 октября отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. Только за последнюю пятилетку число людей с лишним весом в России выросло до 62,5%, у трети из них диагностировано ожирение. Что приводит к болезни, от чего зависит распределение жира по телу и как нельзя худеть, URA.RU рассказала эндокринолог, врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Махрова. Откуда берется лишний вес Главная причина — дисбаланс между потреблением калорий и их расходом. Люди едят больше, чем тратят, в результате организм начинает запасать лишнюю энергию в виде жировой ткани. И главная причина тому — современный образ жизни людей, а именно малоподвижность, стресс, неправильные пищевые привычки. «Человек мало двигается, зато много нервничает и, чтобы избавиться от стресса и поднять себе настроение, радует себя „вкусненьким“. Чаще всего вкусной воспринимается высококалорийная еда, содержащая жир, сахар и крахмал — источники энергии. Так сложилось в ходе эволюции, еще в те времена, когда человеку угрожал голод. Мозг привык к установке, что жирная и сладкая пища — это залог безопасности и уверенности в завтрашнем дне, и при ее употреблении выделяет гормон удовольствия дофамин. Сейчас для многих людей вредная еда — самый доступный способ получить удовольствие, и отказаться от него очень сложно», — отметила Махрова в беседе с URA.RU. «Я ненавижу лишний вес»: Водонаева высказалась о бодипозитиве Также на набор веса влияют гормональные нарушения — сбои в работе организма. Они могут быть вызваны заболеваниями, приемом лекарств (в том числе, оральные контрацептивы и антидепрессанты) и приводить к тому, что человек перестаем чувствовать насыщение, постоянно хочет есть и незаметно увеличивает порции.



Еще одна причина набора веса — нарушение метаболизма, в результате которого организм может перестать расщеплять жиры и начать их накапливать. Как понять, почему именно вы полнеете Распределение жировой ткани по телу может дать подсказку о причинах набора веса, говорит Махрова. «Круглый живот»: Отложения жира вокруг внутренних органов могут быть связаны с инсулинорезистентностью и нарушением жирового обмена.

«Верхняя полнота»: Избыточный вес в верхней части тела (шея, плечи, лицо) может быть признаком повышенного уровня кортизола.

«Нижняя полнота»: Отложения жира в нижней части живота и бедрах часто связаны с повышенным уровнем эстрогена. Как скинуть лишние килограммы Перед тем, как встать на путь похудения, нужно проконсультироваться с эндокринологом, чтобы исключить гормональные нарушения и получить индивидуальные рекомендации, предупреждает специалист. А уже потом начинать стройнеть. Вот несколько советов, которые помогут скинуть лишние килограммы и стать здоровее. Сбалансированное питание. Ни в коем случае нельзя худеть при помощи моно-диет — они не работают и вредны для здоровья. Откажитесь от полуфабрикатов, фастфуда и сладких газированных напитков. Включайте в рацион белок, полезные жиры. В день нужно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов.

Физическая активность: найдите вид активности, который вам подходит и доставляет удовольствие. Заниматься нужно регулярно, желательно каждый день.

Количество сахара не должно превышать 50 граммов в день, а соли — 20 граммов, в том числе в составе блюд и напитков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

11 октября отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. Только за последнюю пятилетку число людей с лишним весом в России выросло до 62,5%, у трети из них диагностировано ожирение. Что приводит к болезни, от чего зависит распределение жира по телу и как нельзя худеть, URA.RU рассказала эндокринолог, врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Махрова. Главная причина — дисбаланс между потреблением калорий и их расходом. Люди едят больше, чем тратят, в результате организм начинает запасать лишнюю энергию в виде жировой ткани. И главная причина тому — современный образ жизни людей, а именно малоподвижность, стресс, неправильные пищевые привычки. «Человек мало двигается, зато много нервничает и, чтобы избавиться от стресса и поднять себе настроение, радует себя „вкусненьким“. Чаще всего вкусной воспринимается высококалорийная еда, содержащая жир, сахар и крахмал — источники энергии. Так сложилось в ходе эволюции, еще в те времена, когда человеку угрожал голод. Мозг привык к установке, что жирная и сладкая пища — это залог безопасности и уверенности в завтрашнем дне, и при ее употреблении выделяет гормон удовольствия дофамин. Сейчас для многих людей вредная еда — самый доступный способ получить удовольствие, и отказаться от него очень сложно», — отметила Махрова в беседе с URA.RU. Также на набор веса влияют гормональные нарушения — сбои в работе организма. Они могут быть вызваны заболеваниями, приемом лекарств (в том числе, оральные контрацептивы и антидепрессанты) и приводить к тому, что человек перестаем чувствовать насыщение, постоянно хочет есть и незаметно увеличивает порции. Еще одна причина набора веса — нарушение метаболизма, в результате которого организм может перестать расщеплять жиры и начать их накапливать. Распределение жировой ткани по телу может дать подсказку о причинах набора веса, говорит Махрова. Перед тем, как встать на путь похудения, нужно проконсультироваться с эндокринологом, чтобы исключить гормональные нарушения и получить индивидуальные рекомендации, предупреждает специалист. А уже потом начинать стройнеть. Вот несколько советов, которые помогут скинуть лишние килограммы и стать здоровее.