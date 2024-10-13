Пермский топ-рыбак рассказал секреты ловли налима

Пермский рыбак Рахматуллин: «налим любит ямы»

14 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермяк поделился лайфхаками рыбалки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Налим любит ямы и клюет исключительно на свежую рыбу. Ловят эту рыбу исключительно ночью и только в определенное время года. Об этом URA.RU рассказал топовый пермский рыбак, совладелец паблика «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин. «У налима летом спячка. Ловят его только весной, осенью и зимой. Осенью он просыпается и более тощий, потому что за время спячки похудел, а вот весной он более жирный и больше весит. Налим водится почти во всех пермских реках и клюет исключительно по ночам. Чтобы найти место, где он обитает, нужно искать ямы, из которых он выбирается в ближайшие к берегу места для охоты. Налим питается мелкой рыбой, особенно любит ершей. Его можно найти в местах возле коряг», — рассказал Рахматуллин. Он отметил, что в качестве наживки лучше всего выбирать креветку или «бутерброд» из креветки и червя. Также налим клюет на ершей. «Говорят, что налим любит падаль и питается исключительно ей, но это не так. Он никогда не клюнет на несвежую наживку. А вот если взять ерша и буквально встать на него, чтобы часть кишок вылезла наружу — это обязательно сработает. То есть ему не важно живая или мертвая наживка, главное, чтобы она была свежая», — уточнил пермяк. Он также уточнил, что многие рыбаки знают места, где водится налим, но, если кто-то таких мест не знает — их нужно искать. Рахматуллин рассказал и о своей тактике. «Я закидываю удочку и жду 15 минут, если поклевок нет, то отхожу на 30 метров. Если снова не клюет, то снова отхожу в сторону. Иногда за ночь я прохожу по 100-150 метров. Когда поклевки начались, то уже есть гарантия, что ты поймаешь налима и даже не одного», — поделился секретом Рафаэль Рахматуллин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налим любит ямы и клюет исключительно на свежую рыбу. Ловят эту рыбу исключительно ночью и только в определенное время года. Об этом URA.RU рассказал топовый пермский рыбак, совладелец паблика «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин. «У налима летом спячка. Ловят его только весной, осенью и зимой. Осенью он просыпается и более тощий, потому что за время спячки похудел, а вот весной он более жирный и больше весит. Налим водится почти во всех пермских реках и клюет исключительно по ночам. Чтобы найти место, где он обитает, нужно искать ямы, из которых он выбирается в ближайшие к берегу места для охоты. Налим питается мелкой рыбой, особенно любит ершей. Его можно найти в местах возле коряг», — рассказал Рахматуллин. Он отметил, что в качестве наживки лучше всего выбирать креветку или «бутерброд» из креветки и червя. Также налим клюет на ершей. «Говорят, что налим любит падаль и питается исключительно ей, но это не так. Он никогда не клюнет на несвежую наживку. А вот если взять ерша и буквально встать на него, чтобы часть кишок вылезла наружу — это обязательно сработает. То есть ему не важно живая или мертвая наживка, главное, чтобы она была свежая», — уточнил пермяк. Он также уточнил, что многие рыбаки знают места, где водится налим, но, если кто-то таких мест не знает — их нужно искать. Рахматуллин рассказал и о своей тактике. «Я закидываю удочку и жду 15 минут, если поклевок нет, то отхожу на 30 метров. Если снова не клюет, то снова отхожу в сторону. Иногда за ночь я прохожу по 100-150 метров. Когда поклевки начались, то уже есть гарантия, что ты поймаешь налима и даже не одного», — поделился секретом Рафаэль Рахматуллин.