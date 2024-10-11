В Курчатовском районе Челябинска на пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы бизнесмен Завен Согомнян планирует возвести комплекс высотных зданий с подземной парковкой. Общая площадь нового ЖК составит 81 тысячу 100 квадратных метров. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска.
«Объект планируемого капитального строительства: комплекс общественных и жилых зданий со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения и подземной автостоянкой. Общая площадь составляет 81 тысячу 100 квадратных метров», — сообщается в документации на сайте.
В новом ЖК возведут несколько высотных зданий до 30 этажей. Общая площадь квартир составит 36 тысяч квадратных метров. Площадь встроенно-пристроенных коммерческих объектов — 18 тысяч 670 «квадратов». Также на территории будет подземная автостоянка на 393 машиноместа.
Согласно кадастровой карте, кадастровая стоимость земельного участка под застройку составляет почти 51 миллион рублей. На данный момент планируется провести инженерные изыскания, необходимые для подготовки документации по планировке территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!