Авария с участием автобуса и бетономешалки в Астраханской области унесла жизни

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Предварительно, в результате аварии погибли три человека, сообщает РЕН ТВ
Предварительно, в результате аварии погибли три человека, сообщает РЕН ТВ Фото:

В Астраханской области автобус столкнулся с бетономешалкой, в результате чего три человека погибли. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе в Астраханской области», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. По информации телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента погибли три человека. Еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

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В Астраханской области автобус столкнулся с бетономешалкой, в результате чего три человека погибли. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе в Астраханской области», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. По информации телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента погибли три человека. Еще 14 получили травмы различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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