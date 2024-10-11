Авария с участием автобуса и бетономешалки в Астраханской области унесла жизни

Предварительно, в результате аварии погибли три человека, сообщает РЕН ТВ
В Астраханской области автобус столкнулся с бетономешалкой, в результате чего три человека погибли. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе в Астраханской области», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. По информации телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента погибли три человека. Еще 14 получили травмы различной степени тяжести.
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