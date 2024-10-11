В Челябинской области проведут эксперимент по культурной адаптации мигрантов

Челябинская область станет экспериментальной площадкой по культурной адаптации мигрантов. Как следует из проекта постановления правительства РФ, эксперимент продлится три года.
«Реализовать пилотный проект для создания центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Перечень субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте: Якутия, Татарстан, Хабаровский край, Кузбасс, Челябинская область», — отмечено в проекте документа, опубликованного на сайте с информацией о подготовке нормативных правовых актов.
Начало проекта намечено на январь 2025 года, завершение — на декабрь 2027 года. Будут созданы центры социальной и культурной адаптации мигрантов. В расходы на их работу можно будет включать затраты на выплату зарплаты, командировки, ремонты и аренду помещений, закупку товарно-материальных ценностей и основных средств.
Регинам будут направляться субсидии. В проекте постановления правительства разработчики привели формулу, как они будут рассчитываться. Документ подготовлен по указанию президента Владимира Путина. Авторство проекта принадлежит Федеральному агентству по делам национальностей.
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