В Челябинской области проведут эксперимент по культурной адаптации мигрантов

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Мигрантов будут адаптировать к жизни в РФ на протяжении трех лет
Мигрантов будут адаптировать к жизни в РФ на протяжении трех лет Фото:

Челябинская область станет экспериментальной площадкой по культурной адаптации мигрантов. Как следует из проекта постановления правительства РФ, эксперимент продлится три года.

«Реализовать пилотный проект для создания центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Перечень субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте: Якутия, Татарстан, Хабаровский край, Кузбасс, Челябинская область», — отмечено в проекте документа, опубликованного на сайте с информацией о подготовке нормативных правовых актов.

Начало проекта намечено на январь 2025 года, завершение — на декабрь 2027 года. Будут созданы центры социальной и культурной адаптации мигрантов. В расходы на их работу можно будет включать затраты на выплату зарплаты, командировки, ремонты и аренду помещений, закупку товарно-материальных ценностей и основных средств.

Регинам будут направляться субсидии. В проекте постановления правительства разработчики привели формулу, как они будут рассчитываться. Документ подготовлен по указанию президента Владимира Путина. Авторство проекта принадлежит Федеральному агентству по делам национальностей.

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Челябинская область станет экспериментальной площадкой по культурной адаптации мигрантов. Как следует из проекта постановления правительства РФ, эксперимент продлится три года. «Реализовать пилотный проект для создания центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Перечень субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте: Якутия, Татарстан, Хабаровский край , Кузбасс , Челябинская область », — отмечено в проекте документа, опубликованного на сайте с информацией о подготовке нормативных правовых актов. Начало проекта намечено на январь 2025 года, завершение — на декабрь 2027 года. Будут созданы центры социальной и культурной адаптации мигрантов. В расходы на их работу можно будет включать затраты на выплату зарплаты, командировки, ремонты и аренду помещений, закупку товарно-материальных ценностей и основных средств. Регинам будут направляться субсидии. В проекте постановления правительства разработчики привели формулу, как они будут рассчитываться. Документ подготовлен по указанию президента Владимира Путина. Авторство проекта принадлежит Федеральному агентству по делам национальностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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