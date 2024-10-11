В Перми педагог колледжа за взятки ставил хорошие отметки

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Преподаватель брал взятки в течение двух месяцев
Преподаватель брал взятки в течение двух месяцев Фото:

В Перми педагога уличили в получении взяток от студентов. За это он ставил учащимся хорошие отметки. О случившемся рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Установлено, что с ноября по декабрь 2023 года педагог колледжа за хорошие оценки получал от студентов подарочные сертификаты. Они были номиналом в 9000 и 15 000 рублей. Он был задержан, когда один из студентов пытался передать сертификат номиналом 10 000 рублей», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал его виновным и назначил условное наказание на четыре года. Еще три года он не сможет работать преподавателем. Сертификаты суд конфисковал в доход государства.

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В Перми педагога уличили в получении взяток от студентов. За это он ставил учащимся хорошие отметки. О случившемся рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Установлено, что с ноября по декабрь 2023 года педагог колледжа за хорошие оценки получал от студентов подарочные сертификаты. Они были номиналом в 9000 и 15 000 рублей. Он был задержан, когда один из студентов пытался передать сертификат номиналом 10 000 рублей», — сообщили в прокуратуре. Суд признал его виновным и назначил условное наказание на четыре года. Еще три года он не сможет работать преподавателем. Сертификаты суд конфисковал в доход государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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