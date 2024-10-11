В Перми педагог колледжа за взятки ставил хорошие отметки

В Перми педагога уличили в получении взяток от студентов. За это он ставил учащимся хорошие отметки. О случившемся рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Установлено, что с ноября по декабрь 2023 года педагог колледжа за хорошие оценки получал от студентов подарочные сертификаты. Они были номиналом в 9000 и 15 000 рублей. Он был задержан, когда один из студентов пытался передать сертификат номиналом 10 000 рублей», — сообщили в прокуратуре.
Суд признал его виновным и назначил условное наказание на четыре года. Еще три года он не сможет работать преподавателем. Сертификаты суд конфисковал в доход государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!