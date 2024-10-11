11 октября 2024

В ХМАО жители жалуются на сбои в расписании движения автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Пыть-Яха жалуются на «плавающее» расписание автобусов от нового перевозчика
Жители Пыть-Яха жалуются на «плавающее» расписание автобусов от нового перевозчика Фото:

В Пыть-Яхе жители недовольны «плавающим» расписанием движения автобусных маршрутов от нового перевозчика. Претензии касаются часто меняющегося графика работы общественного транспорта, а также неудобства перевозок во времени для работающих и школьников. Об этом URA.RU сообщила жительница Пыть-Яха Гульназ.

«Чтобы уехать на работу или в школу нужно зайти на кучу сайтов и посмотреть актуальное расписание общественного транспорта. К тому же автобусы нового подрядчика ездят, как захотят, поэтому нередко приходится заказывать такси. Администрация города на все жалобы отправляет к каким-то специалистам. Это разве нормально? Данный вопрос будет озвучен в администрации президента РФ», — пояснила агентству югорчанка.

В социальных сетях, в связи с еженедельной актуализацией расписания автобусов, горожане также жалуются на путаницу во времени и датах. «У водителей — одно расписание, на сайте мэрии — другое», — возмущены пассажиры.

Для комментария в администрацию Пыть-Яха был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

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В Пыть-Яхе жители недовольны «плавающим» расписанием движения автобусных маршрутов от нового перевозчика. Претензии касаются часто меняющегося графика работы общественного транспорта, а также неудобства перевозок во времени для работающих и школьников. Об этом URA.RU сообщила жительница Пыть-Яха Гульназ. «Чтобы уехать на работу или в школу нужно зайти на кучу сайтов и посмотреть актуальное расписание общественного транспорта. К тому же автобусы нового подрядчика ездят, как захотят, поэтому нередко приходится заказывать такси. Администрация города на все жалобы отправляет к каким-то специалистам. Это разве нормально? Данный вопрос будет озвучен в администрации президента РФ», — пояснила агентству югорчанка. В социальных сетях, в связи с еженедельной актуализацией расписания автобусов, горожане также жалуются на путаницу во времени и датах. «У водителей — одно расписание, на сайте мэрии — другое», — возмущены пассажиры. Для комментария в администрацию Пыть-Яха был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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